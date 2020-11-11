Трое из 42 медиков, которых вакцинировали препаратом "Спутник V" в Алтайском крае, заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона

Министерство здравоохранения Алтайского края Три заболевших медика входят в группу из 42 человек, которые должны были первыми получить прививку от COVID-19

Министерство здравоохранения Алтайского края

Трое из 42 медиков, которых вакцинировали препаратом "Спутник V" в Алтайском крае, заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб региона.

Там заявили, что заражение медиков произошло из-за особенностей вакцины: вакцинирование проводится в два этапа, с промежутком в три недели. "Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета", - говорится в сообщении оперштаба. Таким образом, у медиков, прошедших вакцинирование, просто не сформировался иммунитет, что и стало причиной их заболевания.

Три заболевших медика входят в группу из 42 человек, которые должны были первыми получить прививку от COVID-19. Для них в Алтайский край в конце сентября поступила партия препарата "Спутник V", разработанного в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

В алтайском минздраве тогда отмечали, что в ближайшее время в край должно поступить еще 2 тыс. доз вакцины. 5 октября главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что вторая партия вакцины "Спутник V" поступит в регион в первом квартале 2021 года.

По данным оперативного штаба Алтайского края по борьбе с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе заразились 21 499 человек, из них 18 090 выздоровели, скончались 900 пациентов. По состоянию на 10 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2495 человек. Число тяжелобольных - 658, из них подключено к аппаратам ИВЛ - 167.

Ранее о положительном тесте на коронавирус рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг, участвовавший в испытаниях российской вакцины. В связи с этим он предположил, что получил не сам препарат, а плацебо - вещество без явных лечебных свойств.

В августе этого года российские врачи заявили, что пока не готовы cделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что исследования вакцины еще не завершены, а центр Гамалеи выиграл "гонку вакцин" во многом за счет связей и рекламы своего препарата. Ученые утверждают, что об эффективности вакцины вообще не следует говорить до завершения клинических испытаний, хотя не исключают, что поспешная регистрация вызвана прежде всего политическими причинами. При этом не полностью протестированная вакцина может провоцировать ответ организма против вируса, но непонятно, как долго эта защита сохранится. Не исключен и так называемый ADE-эффект, когда привитые люди переносят болезнь тяжелее, чем все остальные.

Отмечается, что для формирования коллективного иммунитета в стране не восприимчивым к вирусу должно быть 60−80% населения, или 88−117 млн человек, а значит, стране нужно около 87−116 млн доз вакцины. Ни создатели "Спутник V", ни разработчики других российских вакцин в этом году решить эту задачу не смогут: на разных площадках сейчас выпускаются лишь "десятки тысяч доз в месяц". Зато российское руководство настаивает на том, что российская вакцина оказалась первой зарегистрированной в мире, а вопрос ее эффективности отходит на второй план.