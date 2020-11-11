Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую "чупакабру", которая якобы потрошит кур и кроликов

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую "чупакабру", которая якобы потрошит кур и кроликов. В ходе прямого эфира в соцсети "ВКонтакте Бречалов прочитал письмо от жительницы Малая Венья, которая попросила главу региона серьезно отнестись к проблеме.

"Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей", - зачитал письмо глава Удмуртии. "Я так и не понял, кто такая чупакабра, но по сути очень просили, вот и сообщаю, глава района, что у вас там в Малой Венье, посмотрите", - сказал Бречалов, обращаясь к руководству района.

Слухи о неизвестном науке существе, известном как "чупакабра" или "козий вампир", появляются в разных местах от Латинской и Северной Америки до России. В 2019 году после жалоб жителей башкирского Благовещенска на "чупакабру" местное минприроды пояснило, что ее не существует в природе, "это миф, придуманное существо", а на домашних животных могли напасть хорек, куница или бродячая собака. В 2015 году о "чупакабре" заявили жители Воронежской области, а годом ранее - жители Киргизии.