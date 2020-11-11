Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие недели ситуация с коронавирусом в столице будет оставаться сложной, однако через несколько месяцев произойдет выход из нового пика пандемии. Об этом он сообщил, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени". Его слова приводит РИА "Новости".

"Мы видим, что ситуация непростая, сложная. И мы прогнозируем, что да, в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени", - сказал Собянин, уточнив, что развитие ситуации с коронавирусом необходимо прогнозировать исходя из общемировой ситуации и существующей динамики. По его словам, европейские государства, несмотря на введение локдауна, не могут противостоять коронавирусной инфекции, но нынешний период пандемии должен стать последним из критических. Между тем в течение двух-трех недель может быть принято решение о новых ограничениях в связи с заболеваемостью.

"Это проходящая история, вся эта пандемия, эпидемия - это проходящая история, даже не лет, а месяцев. Я уверен, что через несколько месяцев мы и из этого пика пандемии выйдем... Теперь мы понимаем, что эта осенне-весенняя история, скорее всего, будет последней из критических", - сообщил Собянин, напомнив, что сейчас на выходе находится ряд вакцин от коронавируса, некоторые из них уже изготавливаются в промышленных масштабах. "Естественная иммунизация населения (от COVID-19) уже достигает миллионов людей, что тоже создает иммунную прослойку населения", - добавил он.

Собянин также заявил, что экономическая ситуация в Москве в 2021 году будет тяжелее, чем в начале этого года, но ситуация стабилизируется уже к маю. "На мой взгляд, 2021 год будет тяжелым, начало года тяжелее 2020 года, но на конец года мы выйдем на приличные параметры и нормальную экономику - и мировую, и страны, и города", - сказал мэр, пообещав "на 100%" выполнить социальные обязательства мэрии перед горожанами.

Его прогнозы поддержал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Сергей Семенович абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится", - сказал Белоусов, уточнив, что последствия пандемии все же будут проявляться в 2021 и 2022 году.

Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений, которые будут действовать с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года. Он констатировал, что в последние дни уровень заболеваемости снова показал существенный рост. 9 ноября в столице был отмечен суточный максимум за все время пандемии - 6897 заболевших.

Согласно новому указу Собянина, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Такие же меры рекомендуется принять в федеральных и частных вузах и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

В ресторанах, кафе, барах, других заведениях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Торговля навынос и курьерская доставка готовых блюд по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.

Организациям, чья деятельность связана с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чекинов - регистрации номеров телефонов посетителей и работников.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей временно приостанавливается. Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только по согласованию с департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора по Москве.

Временно приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми при условии, что они расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе возможно.

Необходимость введения ограничений на два месяца Собянин объяснил приближением новогодних праздников. "Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", - сказал он. Власти надеются, что новые меры позволят, "насколько это возможно, разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".