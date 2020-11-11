Оперштаб Москвы ответил на "новогодние" вопросы: о корпоративах, домах отдыха, катках и штрафах

Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом ответил на популярные вопросы горожан о новых ограничительных мерах, которые вступают в силу 13 ноября и будут действовать вплоть до середины января.

В связи с эпидемиологической обстановкой традиционного фестиваля "Путешествие в Рождество" и новогодних елок в этом году не будет, говорится в Telegram-канале штаба. Новогоднюю атмосферу будет создавать праздничная иллюминация.

Открытые ледовые катки в Москве, включая большие катки на Красной площади, ВДНХ и в Парке Горького, будут работать с учетом установленных Роспотребнадзором ограничений. В случае изменения эпидемиологической ситуации режим их работы может быть пересмотрен.

Из ответа оперштаба о корпоративах в организациях следует, что проводить их можно, но если при этом будут нарушены текущие санитарно-эпидемиологические ограничения, заведению, где проводится корпоратив, и участникам мероприятия грозит штраф. Проверки соблюдения ограничительных мер будут проводить сотрудники полиции и ОАТИ.

Штрафы за нахождение на улицах, в транспорте и торговых центрах для школьников и студентов, переведенных на дистанционное обучение, не предусмотрены. Однако власти рекомендуют им воздержаться от необязательных поездок. Также пока не планируется ограничивать число единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха и гостиницах.

"Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Сегодня гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры", - отметили в оперштабе.

С 13 ноября по 15 января в Москве вводятся дополнительные ограничения: студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, их транспортные карты будут заблокированы, как и карты школьников на "удаленке".

Общепиту и развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, кроме торговли навынос и курьерской доставки. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Проведение очных культурных и развлекательных мероприятий с участием зрителей приостанавливается.