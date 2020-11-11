В столице придумали способ проведения традиционных проводов умерших в условиях пандемии коронавируса: закрытые гробы, в которых хоронят жертв инфекции, снабдят прозрачными крышками из оргстекла.

"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", - рассказал ТАСС директор учреждения Артем Екимов.

Такая крышка монтируется в дополнение к основной, все соединения полностью герметичны. В пресс-службе "Ритуала" добавили, что эта технология "также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим".

В прощальных залах и на кладбищах Москвы надо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты. Также предусмотрены бесплатная услуга "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, в том числе уборка и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраска оград и крестов, озеленение участков, установка надмогильных сооружений.

В мае ГБУ "Ритуал" опубликовало видео захоронения человека, умершего от коронавируса. На нем сотрудники ритуальной службы облачаются в защитные костюмы и респираторы, посыпают дно могилы дезинфицирующим порошком, затем опускают туда закрытый гроб, кладут сверху еловые ветки и засыпают землей. Пришедшие на похороны стоят на некотором расстоянии от гроба, который на протяжении всей траурной процессии остается закрытым.

В Роспотребнадзоре "Открытым медиа" сообщили, что с сентября процедура погребения умерших от COVID-19 не предусматривает специальных мер защиты. Соответствующие письма были направлены в субъекты РФ, заявили изданию в пресс-службе ведомства, сославшись на методические рекомендации по профилактике инфекционных болезней.

В департаменте здравоохранения Москвы журналистам сообщили другую информацию: "Тела всех умерших от COVID-19 или имеющих подтвержденный COVID-19 помещаются в два пластиковых пакета, дезинфицируются снаружи и выдаются в закрытом гробу без церемонии прощания. Открывать гроб запрещается под личную ответственность получившего в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях".

Несколько москвичей рассказали изданию, что за дополнительную плату им предлагали провести похороны без соблюдения мер предосторожности. Корреспондент провел собственное расследование под видом родственника одного из покойных. В морге при больнице 67 санитар, к которому журналиста направил сотрудник "Ритуала", озвучил ему расценки: привести тело в "приличное состояние" и показать его родственникам перед тем, как упаковать в спецпакеты и закрыть гроб, стоит 20 тысяч рублей, полностью открытое прощание - еще 10 тысяч.

В четырех частных ритуальных агентствах после недолгих уговоров тоже согласились за доплату провести похороны без дополнительных мер предосторожности. В ГБУ "Ритуал" после этого начали служебную проверку в отношении сотрудника, подчеркнув, что само учреждение не имеет отношения к вымогательству денег, а при похоронах "полностью исключается прямой контакт членов семьи с телом умершего".