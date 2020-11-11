Татьяна Голикова

Госдума РФ Военные медики в одной из больниц Курганской области

Минобороны России

Наиболее тяжелая ситуация с заполнением коечного фонда сложилась в 17 регионах России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводятся в стенограмме встречи с депутатами Государственной думы. Речь идет о субъектах, где стационары загружены на 90%, передает РИА "Новости".

При этом в четырех регионах заняты более 95% коек: в Хакасии, Чувашии, Ивановской и Еврейской автономной области.

9 ноября в Хакасию направили группу специалистов после жалобы врача Владимиру Путину на сложную ситуацию с COVID-19. Медик утверждал, что коечный фонд исчерпан и возник дефицит лекарств, которые если и есть, то продаются в пять-шесть раз дороже. В интернете также была опубликована видеозапись, в которой фельдшер скорой помощи умоляет врачей больницы принять 90-летнюю пациентку, но те отказывают по причине отсутствия коек.

"Я ее домой умирать не повезу! 90 лет человеку, человек войну пережил! Вы что творите?!" - говорила медик, рыдая, своим коллегам.

Позднее 9 ноября ситуацию прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства. По словам чиновников, отказ в госпитализации якобы связан не с отсутствием свободных коек, а с тем, что пенсионерка не прошла тестирование на коронавирус. "У женщины нет теста на COVID-19, сегодня ей его сделали. Состояние ее сейчас удовлетворительное, ей сделали компьютерную томографию и у нее незначительное поражение легких. Сейчас она находится дома до результатов тестирования. Родственники, со слов главного врача, с этим согласились, потому что если у нее нет COVID-19, и ее положат в инфекционное отделение, то это риск для здоровья", - сказал ТАСС представитель пресс-службы. Он пообещал, что при положительном результате теста пенсионерку госпитализируют, койко-место для нее уже зарезервировано.

На сегодняшний день в стране, по словам Голиковой, "развернуто более 253,4 тысяч ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащены подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащены ИВЛ". "На утро вчерашнего дня было занято 83,4% коечного фонда, это в среднем по России. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе", - добавила она.

Голикова отметила, что Министерство здравоохранения очень пристально и внимательно следит за ситуацией в регионах, наблюдается повышение показателя смертности, перегруз коечного фонда и отдельные недоработки. "Министерством на регулярной основе формируются и направляются бригады федеральных специалистов для корректировки и тактики ведения заболевших, а также исправления допускаемых ошибок", - уточнила вице-премьер.

Татьяна Голикова сообщила депутатам, что на данный момент отечественными фармпроизводителями выпускаются 22 препарата, которые рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения коронавируса и 9 противомикробных препаратов, пишет "Российская газета". "На данный момент объем производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения COVID-19 увеличился на 115% по сравнению с апрелем этого года, моментом начала пандемии, а прирост объемов недавно зарегистрированных препаратов "Фавипиравира" и "Олокизумаба", по сравнению с первыми месяцами выпуска, составил 501% и 544% процента соответственно", - уточнила она.

По словам Татьяны Голиковой, дано поручение обеспечить неснижаемый запас в медицинских организациях и аптечной сети лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, организовать обучение медицинского персонала дополнительно привлекаемого в целях ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях.

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что общая загруженность коек по стране составляет 82%.

На прошлой неделе Минздрав поручил обеспечить на местах до 20% резерва коек для пациентов с коронавирусом.

В России выявили 1,8 миллиона инфицированных коронавирусом. Из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.

В мире число заразившихся превысило 50 миллионов, скончались как минимум 1,2 миллиона. Первые строчки по числу пациентов занимают США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.