Российские мусульманские муфтии разошлись в вопросе допустимости браков с иноверцами

Члены Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) назвали недопустимыми браки мусульман с иноверцами на территории России. В их число они включили в том числе и "людей Писания", к которым ислам относит христиан и иудеев. В исключительных случаях - например, когда женщина "готова следовать предписаниям священного Корана", что фактически равноценно отказу от своей прежней веры, брак возможен с согласия местного муфтия.

Улемы - одна из групп мусульманского духовенства, в которую могут входить богословы, правоведы и другие авторитеты в религиозных и общественных вопросах. В структуре ДУМ Совет улемов занимает место совещательного коллегиального органа. Среди прочего, улемы готовят фетвы - религиозно-правовые заключения по разным вопросам.

Заместитель председателя ДУМ Дамир Мухетдинов заявил РИА "Новости", что заявление улемов об ограничении межконфессиональных браков не отражает общую позицию всей организации. "Этот орган самостоятельно принимает постановления. Есть высшая инстанция - пленум и съезд", - уточнил Мухетдинов.

Заместитель председателя Совета улемов ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов пояснил, что межконфессиональный брак возможен, если "женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях ислама".

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что брак с немусульманами всегда был запрещен в исламе: по его словам, такой запрет направлен на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение количества разводов и разногласий по поводу воспитания детей: "Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно".

В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР) допустили возможность межконфессиональных браков, сославшись на Коран. "Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания", - сказал глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Указание на допустимость таких браков для мужчин-мусульман содержится в суре 5 Корана, известной как "Трапеза". "Сегодня разрешены вам блага; и пища тех, кому даровано писание, разрешается вам и ваша пища разрешается им. И целомудренные из верующих и целомудренные из тех, кому даровано писание до вас, если вы им дали их вознаграждение, будучи целомудренными, не распутничая и не беря наложниц". (перевод Игнатия Крачковского).