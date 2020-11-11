ВСЕ ФОТО "Самоизоляция" и "обнуление" признаны словами 2020 года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил "По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз"

Pixabay.com "Похожий показатель у слова "обнуление": оно на втором месте"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

"Самоизоляция" и "обнуление" признаны словами 2020 года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина. Об этом рассказал доктор филологических наук, научный руководитель проекта "Слово года" Михаил Осадчий, передает ТАСС.

Наиболее обсуждаемыми темами года стали пандемия коронавируса и поправки в Конституцию. Эксперты проанализировали тексты на эти темы и отобрали ключевые слова, которые часто встречаются и одновременно обладают значимостью и смысловой емкостью.

"По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово "самоизоляция" продемонстрировало рост популярности более чем в десять раз, похожий показатель у слова "обнуление": оно на втором месте", - заявил Осадчий.

Среди других наиболее популярных слов этого года специалисты Института Пушкина называют "дистанцирование", "голосование", "ковид", "карантин", "конституция", "коронавирус", "поправки", "удаленка". По словам Осадчего, очень большой рост частотности - в девять раз - показали в 2020 году слова "удаленка", "карантин" и "коронавирус".

Ранее составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года понятие lockdown (локдаун) . Лексикографы подсчитали, что из-за пандемии коронавируса это слово в 2020 году использовали более 250 тыс. раз против 4 тыс. в 2019-м. Авторы считают, что локдаун как социальное последствие оказал большее влияние на жизнь людей, чем сам коронавирус.

"Это состояние, которого мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что составляет нормальную общественную жизнь, приостановлено", - объясняется выбор в сообщении редакции.

В десятку самых используемых слов попали еще пять терминов, связанных с пандемией: самоизоляция (self-isolate,) социальная дистанция (social distaning), незаменимый сотрудник (keyworkers), вынужденный отпуск (furlough) и сам коронавирус.

Из не связанных с пандемией слов в десятку вошли Megxit (слово обозначает выход принца Гарри и его жены Меган из королевской семьи), BLM (название антирасистского движения Black Lives Matter), TikToker (пользователь платформы TikTok) и mukbang (трансляция, где видеоблогер объедается, общаясь с аудиторией).

В прошлом году онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2019 года прилагательное "экзистенциальный", которое часто употреблялось при обсуждении климатических изменений, насилия с применением оружия и демократических институтов.

Как отмечает словарь, в 2019 году интернет-пользователи часто искали значение слова "экзистенциальный" после того, как его использовали политики. Так, после того, как кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс в феврале заявил, что изменение климата "представляет экзистенциальную угрозу", число поисковых запросов этого слова увеличилось на 179%, передает РИА "Новости". А когда бывший вице-президент США Джо Байден 11 июня назвал главу Белого дома Дональда Трампа "экзистенциальной угрозой Америки", интерес интернет-пользователей к этому слову возрос на 1000%. Байден же имел в виду то, что Трамп подрывает базовые американские ценности.

В августе об экзистенциальной угрозе говорили в связи с лесными пожарами в Амазонии и ураганом "Дориан". А в сентябре это же слово употребила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Также прилагательное "экзистенциальный" употреблялось по отношению к протестам в Гонконге, а британцев пугали "экзистенциальным кризисом" в случае Brexit.

Другое популярное слово 2019 года - "небинарный". Оно тоже отражает важные изменения в современном мире. Это слово, в частности, позволяет описывать разнообразие в сфере сексуальных общественных отношений, например, где на равных правах могут существовать не только мужчины и женщины, но также транссексуалы и другие представители ЛГБТ-сообщества.

Также широкое употребление получили термины "пансексуал" (человек, вовлеченный в сексуальную жизнь во всех ее проявлениях) и "стохастический терроризм" (публичная демонизация лица или группы, которая в дальнейшем приводит к насильственным актам).