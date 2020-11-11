diy13@ya.ru / DepositPhotos Правительству предложили продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса

diy13@ya.ru / DepositPhotos

Партия "Коммунисты России" в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу предложила правительству продлить новогодние праздники до 24 января 2021 года с сохранением зарплаты, как это было во время весеннего режима "нерабочих дней", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение председателя ЦК партии Максима Сурайкина.

Каникулы должны продлиться с 1 по 10 января, 31 декабря в уходящем году будет рабочим днем. По мнению Сурайкина, продление выходных дней позволит "защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, замедлить распространение инфекции и позволит выиграть время для широкого распространения отечественных вакцин".

Неудобства, вызванные продлением каникул, предлагается компенсировать выплатами из бюджета. У россиян же появится возможность провести больше времени со своими близкими, заняться самообразованием, досугом и ремонтом, считают в партии.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова считает продление каникул на федеральном уровне избыточным. Она отметила, что регионы имеют право самостоятельно вводить ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский счел невыполнимым и непосильным для экономики растягивание каникул почти на весь январь: "это одна двенадцатая бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики".

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил, что предложение "Коммунистов России" никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть в стране после 10 января.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян провести новогодние праздники дома. В Москве с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения: культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей приостанавливаются, развлекательным заведениям и общепиту запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.

Студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение, учащимся рекомендуется соблюдать домашний режим. Их транспортные карты будут заблокированы. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала. Рождественских ярмарок и новогодних гуляний в столице в эти праздники не будет.