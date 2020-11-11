Заводский районный суд Кемерова оштрафовал пастора протестантской церкви Андрея Матюжова на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти. О штрафе священник сообщил в своем блоге в Instagram. В его видеопроповеди сотрудники контрразведки увидели выступление против ислама. Кроме того, церковнослужителю вменили в вину призыв к политическому активизму с упоминанием Хабаровска.

Дело в отношении пастора Церкви "Новое поколение" прокуратура возбудила по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" на основании материалов регионального управления ФСБ. Оно касается видеопроповеди с названием "Сребролюбие - корень всех зол", в котором чекисты усмотрели выступление против ислама, пишет "Коммерсант". Проповедь была размещена на Youtube-канале 9 августа.

После судебного заседания Андрей Матюжов заявил, что его признали "экстремистом". Позже в своем комментарии в Instagram пастор заявил, что в проповеди он выступал против радикальных течений в религии, насаждающих насилие и ведущих к смерти, а не против представителей других наций и религий.

В проповеди говорилось, что "великое приобретение человека - быть благочестивым". Пастор призывал искоренить коррупцию, для чего "нужно менять мышление". Эту часть его призыва экспертиза, проведенная "ребятами из Москвы" (сотрудниками АНО "Центр социокультурных экспертиз"), не заметила, отметил Матюжов.

В постановлении суда также говорится, что священник "призывает к политическому активизму по аналогии с массовыми несанкционированными акциями в Хабаровске с целью свержения существующей власти". Суждения проповедника в итоге были расценены как "направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии".

23 августа Центральный районный суд Кемерова оштрафовал Матюжова за "организацию несогласованного мероприятия" на 20 тысяч рублей. Об этом священник сообщил на странице в Facebook. На видео, записанном после суда, пастор назвал доказательства по делу сфабрикованными.

В начале августа Матюжов опубликовал видеообращения, в которых рассказал о ситуации в Хабаровске, пообещал идти "кормить голубей" в Кемерово 15 августа и добавил, что в древние времена людей без гражданской позиции называли "идиотами".

В 2016 году Матюжов был оштрафован на 40 тысяч рублей по "закону Яровой" за незаконную миссионерскую деятельность. Решение принял Заводской районный суд 17октября. Основанием стала часть 4 статьи 5.26 КоАП (осуществлениемиссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях).

Суд счел нарушением тот факт, что пастор не уведомил администрацию и Минюст РФ по Кемеровской области о создании церкви и незарегистрировал ее, при этом совершал богослужения и читал проповеди."Ежедневно в церкви собирались до двухсот прихожан", - излагали в МВД суть правонарушения.

Протесты в Хабаровске, о которых говорил в своих проповедях пастор, продолжаются более четырех месяцев. Их участники требуют справедливого разбирательства по делу экс-губернатора Сергея Фургала. Он был задержан 9 июля и этапирован в московское СИЗО "Лефортово", где содержатся фигуранты дел, возбужденных ФСБ, в частности подозреваемые в госизмене. Фургалу вменяется причастность к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Однако СМИ сообщали, что арест Фургала связан "исключительно с политикой": популярностью хабаровского губернатора, рейтинг которого был выше, чем рейтинг Владимира Путина.

Добавим, что суды и правоохранительные органы преследуют и жителей других регионов за поддержку хабаровских протестов. В октябре в Барнауле Алтайского края суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко за мелкое хулиганство.

В ролике, опубликованном на TikTok и озаглавленном "Путина в отставку! Хабаровск, я с вами", Пономаренко назвала президента России Владимира Путина "пуйлом", призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала. Суд постановил, что видео "содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

Ранее Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью "Путина в отставку". Ее признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

В сентябре Тверской районный суд Москвы оштрафовал политолога Валерия Соловья на 20 тысяч рублей за акцию "День перемен", которая прошла в знак солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске. Ему вменили организацию несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за неких призывов к участию в ней. Адвокат политолога отметил, что в протоколе даже не было указано, какие именно это были призывы.

Защита утверждала, что организаторская функция политолога не доказана. Он лишь участвовал в акции. Силовики задержали политолога без объяснения причин уже по дороге к метро после окончания акции. Затем его отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола.

В том же месяце Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Николая Улитина на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку жителей Хабаровска. Улитина признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 ч.5 КоАП) после того, как мужчина разместил на своем автомобиле плакат "Екатеринбуржцы - не бесы, хабаровчане - не погань. Хабаровску - респект с Урала".

Адвокат Улитина Роман Качанов заявил в зале суда, что его доверитель выступил не против действующей власти, как записано в протоколе, а в защиту человеческого достоинства. По словам самого Улитина, его глубоко возмутило, что по центральному телевидению ведущие телепрограмм обзывают граждан России "бесами" и "поганью".

"Я, может быть, открою теперь великую тайну: я сам - член партии "Единая Россия". И я не выступал против власти. Но я уверен, что самой большой ценностью любой страны является не нефть, не газ и другие природные ресурсы, а ее народ, и унижать его с экрана телевизора непозволительно. Я требую, чтобы ведущие публично извинились за свои слова", - сказал он в зале суда.