Водитель "фургаломобиля" получил 10 суток ареста за "экстремистский" оберег

Приреченский районный суд Владивостока назначил 10 суток ареста водителю "фургаломобиля" Ростиславу Смоленскому, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на юриста Дмитрия Зубарева.

Смоленского задержали 10 ноября на трассе после того, как он, прибыв во Владивосток, участвовал в сборе подписей за освобождение бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Вместе с ним задержали местного активиста Георгия Какабадзе, которого позже отпустили.

Поводом для задержания Смоленского стал оберег в салоне "фургаломобиля". В полицейском рапорте говорится, что оберег представляет собой подвеску с изображением неоязыческого "Квадрата Сварога", который является символом националистического объединения "Северное Братство", признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ. В связи с этим на Смоленского составили протокол о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Во время заседания защитник Дмитрий Зубарев указал, что в материалах дела нет подтверждения, что именно Смоленский разместил оберег в автомобиле, поскольку "фургаломобиль" ему не принадлежит, и к машине имеет доступ неограниченный круг людей. Кроме того, согласно описанию в решении суда, оберег не является собственно "Квадратом Сварога".

Однако суд сослался на заключение некоего специалиста о том, что изъятый оберег является именно "Квадратом Сварога". По мнению суда, поскольку Смоленский был за рулем, его действия подпадают под статью о публичной демонстрации экстремистской символики, вне зависимости от того, принадлежит ему автомобиль или нет.

Когда Смоленского привезли в суд, он успел сообщить корреспонденту Activatica, что его избивал заместитель начальника отдела. Смоленский написал заявление в прокуратуру об избиении "пьяными сотрудниками полиции" и о том, что ему не оказывали помощь, не вызывали скорую и не кормили.

По словам Зубарева, суд отказался передать дело по месту жительства Смоленского, равно как и отложить заседание. Несмотря на то, что Смоленского задержали 10 ноября днем и доставили в отдел полиции позже в тот же день, суд постановил отсчитывать арест с 00:10 11 ноября. После суда его отвезли в изолятор временного содержания Владивостока.

"Фургаломобиль" - фудтрак с агитационными плакатами, который на шествиях в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске едет впереди колонны протестующих. Ростислава Смоленского уже арестовывали в июле на восемь суток, 31 августа - на 20, а в сентябре - на 15 суток.

Другого водителя, Андрея Маклыгина, суд арестовал 31 августа на 10 суток, в сентябре на четверо суток, а в ноябре - на 15. Их признавали виновным сначала по статье об участии в несогласованной акции, создавшем помехи движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), затем - по статье о повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).