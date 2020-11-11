Элла Памфилова

ЦИК РФ 11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно вручил председателю городского избиркома Виктору Миненко орден Почета

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выразила недоумение и удивление по поводу награждения орденом Почета по решению президента РФ Владимира Путина председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому в сентябре ЦИК выразила недоверие.

"Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие", - сказала Памфилова, слова которой приводит пресс-служба Центризбиркома.

Она добавила, что право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - заявила Памфилова.

Ранее в среду сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Миненко орден Почета за заслуги перед государством. Как пояснили "Интерфаксу" в аппарате горизбиркома, награждение состоялось по поручению президента РФ с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Беглов также отметил, что "работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой", подчеркнули в его аппарате.

Центризбирком РФ на заседании 30 сентября признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Миненко. На тот момент ЦИК уже в третий раз поставил горизбиркому "неуд". В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

Позднее Памфилова уточнила, что ЦИК недоволен не всеми членами комиссии. "К ряду членов горизбиркома, представляющих КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР и "Яблоко", у ЦИК претензий практически нет", - отметила она.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы.

Элла Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

В прошлый раз ЦИК признавал неудовлетворительной работу горизбиркома по итогам муниципальных выборов в декабре 2019 года. Тогда на муниципальных выборах были допущены массовые нарушения, а в органы власти поступило беспрецедентное количество жалоб. В частности, несколько оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей. А после выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.

Памфилова обвинила горизбирком в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году.

Виктор Миненко возглавляет Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с июля 2018 года. До этого он делал карьеру в силовых ведомствах и структурах, созданных для укрепления так называемой "вертикали власти".

С 1999 по 2000 год Миненко работал в Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции России. Затем он был федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

С 2003 по 2004 год Миненко - помощник депутата Государственной думы, после чего вернулся на госслужбу в Минюст.

С 2010 по 2012 год Виктор Миненко занимал должность главного федерального инспектора в Свердловской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. С марта 2012 по июль 2018 года он работал главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу.