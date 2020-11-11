Pixabay.com уд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей за саркастический пост о распространении коронавируса во время празднования Вербного воскресенья

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Суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина к штрафу в размере 300 тысяч рублей за саркастический пост о распространении коронавируса во время празднования Вербного воскресенья. Богородский городской суд признал Пичугина виновным в "публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан" (ст. 207.1 УК РФ).

На сайте СУ СК по Нижегородской области уточняется, что суд разрешил журналисту выплачивать штраф в рассрочку в течение 10 месяцев - по 30 тысяч рублей ежемесячно. Пичугин вину не признал. Прокуратура просила для него 2,5 года ограничения свободы.

Защита будет обжаловать штраф и добиваться полного оправдания журналиста. По ее мнению, суд неправильно оценил текст Пичугина, усмотрев в нем "ложные утверждения о фактах". По словам адвокат Тумаса Мисакяна, в своих выводах суд вошел в противоречие с назначенной им же экспертизой, которую проводили специалисты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ.

"В выводах этой экспертизы было указано, что текст Пичугина представляет собой развернутое оценочное суждение, развернутую метафору. Если в тексте и присутствуют утверждения, то только о тех фактах, которые являются общеизвестными и легко верифицируются", - объяснил адвокат, слова которого приводит на своем сайте Центр защиты прав СМИ.

Сам Пичугин сообщил изданию NN.RU, что эксперты признали его пост личным мнением, а не новостной заметкой. Суд же, по мнению журналиста, использовал экспертизу частично, "только в тех пунктах, которые нужны для обвинения".

В апреле этого года Пичугин опубликовал в своем Telegram-канале "Сорокин хвост" пост о том, что в России проходит "спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью", имея в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими, несмотря на ограничения по коронавирусу в Нижегородской области. Пичугин писал, что акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, "пароли и явки" есть у представителей правоохранительных органов.

По версии следствия, Пичугин "под видом достоверного сообщения, используя высказывания в форме утверждения, подготовил и разместил заведомо ложную информацию об обстоятельствах эпидемии и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, то есть об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, способных повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения (спровоцировать панику, нарушение правопорядка)".

Сотрудники УФСБ заблокировали распространение этой информации, так как "содержащиеся в ней сведения могли способствовать нарушению общественного порядка". Сам журналист говорил, что своим текстом хотел предупредить читателей о риске заражения и убедить их оставаться дома, не участвовать в массовых мероприятиях и не посещать места массового скопления. Пичугин намерен обжаловать решение суда во всех инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.