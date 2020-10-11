Двенадцатилетний мальчик погиб под обвалившейся бетонной стеной в балке возле реки Волга в Тракторозаводском районе Волгограда

СК РФ по Волгоградской области В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального подразделения СКР

СК РФ по Волгоградской области

Двенадцатилетний мальчик погиб под обвалившейся бетонной стеной в балке возле реки Волга в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

По данному факту СКР сейчас проводит проверку.

По данным пресс-службы, в воскресенье днем школьник в компании своего приятеля отправился гулять в балку, расположенную недалеко от берега Волги в 150 метрах от дамбы. Во время игры обвалилась песочная насыпь, на которой находилась бетонная плита. Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка.