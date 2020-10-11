Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru В Москве сотрудники полиции задержали на Красной площади девушку, гулявшую с красно-белым зонтом. Силовики посчитали, что он символизирует цвета оппозиционного флага Беларуси

Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru

В Москве сотрудники полиции задержали на Красной площади девушку, гулявшую с красно-белым зонтом. Силовики посчитали, что он символизирует цвета оппозиционного флага Беларуси, пишет Znak.com со ссылкой на телеграм-канал "Апология протеста".

Дину Авсюкевич доставили в ОВД "Китай-город", где провели профилактическую беседу. После этого ее отпустили. По данным Avtozak LIVE, Авсюкевич принимала участие в акции в поддержку протестующих в Беларуси, задержание произошло после окончания акции.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста: участники акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.