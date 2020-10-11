Фото: МЧС России / Telegram Спасатели получили информацию об обрушении надземного пешеходного перехода над трассой в 17:50. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал водитель грузовика

Фото: МЧС России / Telegram

В Тосненском районе Ленинградской области, в районе города Любань надземный пешеходный переход рухнул на федеральную трассу М-10, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщили журналистам в Росавтодоре, переход обрушился после того, как его задел грузовик с поднятым кузовом. Как уточнил источник в экстренных службах, водитель грузовика забыл опустить кузов.Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с регистратора очевидца ДТП, на которой видно, что конструкция перехода от удара полностью развалилась и рухнула на встречную фуру.

Спасатели получили информацию об обрушении надземного пешеходного перехода над трассой в 17:50. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал водитель грузовика.

В региональном главке МЧС подтвердили информацию, отметив, что на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Организован объезд транспорта через населенные пункты.

Трасса М-10 "Россия" связывает Москву и Санкт-Петербург.