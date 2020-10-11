Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который с мачете напал на безработную мать, пытаясь снять с нее скальп. Позднее он набросился на бригаду врачей скорой помощи, которые прибыли по вызову к пострадавшей

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который с мачете напал на безработную мать, пытаясь снять с нее скальп. Позднее он набросился на бригаду врачей скорой помощи, которые прибыли по вызову к пострадавшей, пишет издание "Невские новости".Инцидент произошел в субботу в одном из домов на Искровском проспекте. Он нанес ей скальпированные раны головы и шеи.

Прибывшие врачи скорой помощи обнаружили в квартире пострадавшей агрессивного подростка, который пытался на них напасть. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии, позднее она скончалась.

Школьника доставили в изолятор временного содержания, из квартиры изъяли окровавленную одежду подозреваемого, орудие убийства и другие улики. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По предварительным данным, юноша напал на мать с мачете на почве личных неприязненных отношений.