Главное управление МЧС России по Московской области В главном управлении МЧС по Московской области подтвердили, что теплоход сел на мель близ Луховиц. Подразделения ведомства к спасательным работам не привлекались

Главное управление МЧС России по Московской области

Теплоход "Бородино" сел на мель близ подмосковных Луховиц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, судно следовало по маршруту Муром-Москва, повреждение оно получило примерно в 5 часов утра вблизи поселка Белоомут из-за каменистого препятствия. Судно причалено к берегу, сообщил "Интерфакс".

В результате инцидента пострадавших и розлива топлива нет. В настоящий момент производятся ремонтные работы.

По данным источника агентства, на борту теплохода находится 130 человек (89 пассажиров и 41 член экипажа). Движение других судов не нарушено. Организованы автобусы для вывоза пассажиров.

В главном управлении МЧС по Московской области подтвердили "Интерфаксу", что теплоход сел на мель близ Луховиц. Подразделения ведомства к спасательным работам не привлекались.

Проверку инцидента начала Рязанская транспортная прокуратура. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.