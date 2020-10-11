ВСЕ ФОТО Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 501 человек - за уходящую неделю госпитализировано на 12% больше пациентов с коронавирусом по сравнению с предыдущей

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей "Москва" За последние сутки в Москве 244 человека были выписаны, 35 скончались. На аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находятся 275 человек

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В России, таким образом, за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 млн 298 тыс. 718 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 млн 020 тыс. 442 человека

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые за время пандемии составил 13 634 новых случая в 85 регионах, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в столице количество выявленных случаев вновь увеличилось и составило 4 501 человек - за уходящую неделю госпитализировано на 12% больше пациентов с коронавирусом по сравнению с предыдущей.. За последние сутки в Москве 244 человека были выписаны, 35 скончались. На аппаратах ИВЛ в больницах Москвы находятся 275 человек.

10,9% среди заболевших - дети, 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, еще 11,7% - от 66 до 79 лет, 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 330 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 261 619 человек.

Рост числа случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца прирост увеличился с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября. В минувшую пятницу, 9 октября, число зарегистрированных за сутки случаев заражения впервые за время пандемии превысило 12 тысяч. На следующий день прирост превысил 13 тысяч.

На втором после Москвы месте по числу новых случаев COVID-19 находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 528 новых пациентов с коронавирусом. Еще 419 - в Московской области, 272 - в Ростовской области, 262 - в Нижегородской области, 246 - в Архангельской области, 209 - в Свердловской области, 203 - в Воронежской области, 199 - в Ханты-Мансийском АО.

Кроме того, 176 случаев заражения зарегистрированы в Красноярском крае, 170 - в Кемеровской области, 162 - в Алтайском крае, 160 - в Ульяновской области, по 159 - в Иркутской области и Забайкальском крае, 157 - в Крыму, 154 - в Ставропольском крае, по 151 - в Ямало-Ненецком АО и Мурманской области, 148 - в Томской области, 145 - в Саратовской области, 144 - в Коми, 142 - в Оренбургской области, по 128 - в Пензенской области и в Якутии, 127 - в Самарской области. Также по 118 случаев - в Новосибирской и Тюменской областях, 117 - в Ленинградской области, 112 - в Удмуртии, 107 - в Республике Алтай, 105 - в Краснодарском крае и 103 - в Хабаровском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

В России, таким образом, за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 млн 298 тыс. 718 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 млн 020 тыс. 442 человека.