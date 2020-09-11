За сутки в России выявлено рекордное с конца июля число заражений коронавирусом - 5504

За последние сутки в России выявлено 5504 случаев коронавируса в 85 регионах, 102 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 051 874 заболевших и 18 365 умерших.
Суточный прирост повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099. Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля. Тогда было выявлено 5 509 случаев заражения, передает "Интерфакс".
Из больниц за последние сутки выписано 5734 человека. Число выписанных по выздоровлению при этом превышает количество заболевших за сутки.
В Москве зарегистрированы 698 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли девять человек, выздоровели еще 1 256 пациентов. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 1,02. В России этот показатель также равняется 1,02. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
Всего в России зарегистрировано 1 млн 51 тыс. 874 случая коронавирусной инфекции, 18 365 умерших и 868 107 выписанных. Лечение продолжают 165 402 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 698 (9)
Санкт-Петербург - 216 (17)
Московская область - 175 (5)
Нижегородская область - 161 (3)
Ростовская область - 158 (4)
Свердловская область - 133 (3)
Ставропольский край - 133(3)
Воронежская область - 111 (3)
Ульяновская область - 109
Самарская область - 107 (4)
Республика Калмыкия - 103 (3)
Красноярский край - 102 (2)
Саратовская область - 101 (1)
Волгоградская область - 96 (1)
Оренбургская область - 95
Кемеровская область - 95
Пензенская область - 92 (1)
Краснодарский край - 88 (4)
Архангельская область - 83
Республика Дагестан - 82 (2)
Ханты-Мансийский АО - 80 (1)
Хабаровский край - 77
Иркутская область - 73 (1)
Приморский край - 68
Мурманская область - 67 (1)
Республика Крым - 67
Республика Саха (Якутия) - 67
Челябинская область - 66 (2)
Кировская область - 65 (2)
Удмуртская Республика - 64
Алтайский край - 63
Карачаево-Черкесская Республика - 62
Томская область - 61 (1)
Пермский край - 57 (2)
Новосибирская область - 53 (2)
Астраханская область - 53 (1)
Тюменская область - 53
Омская область - 51 (3)
Орловская область - 50 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 50
Ярославская область - 49
Забайкальский край - 48 (1)
Белгородская область - 46
Республика Коми - 44 (1)
Республика Бурятия - 43
Ивановская область - 42
Костромская область - 41 (2)
Вологодская область - 40
Сахалинская область - 39
Брянская область - 38
Курская область - 38
Ленинградская область - 36
Кабардино-Балкарская Республика - 37 (1)
Республика Ингушетия - 37
Республика Хакасия - 34
Липецкая область - 33 (1)
Владимирская область - 33 (1)
Республика Мордовия - 32 (1)
Калужская область - 32
Амурская область - 31
Магаданская область - 31
Рязанская область - 31
Республика Алтай - 31 (2)
Республика Башкортостан - 30
Калининградская область - 30
Камчатский край - 30 (6)
Новгородская область - 29
Курганская область - 29
Республика Северная Осетия - 28
Республика Карелия - 28
Тульская область - 27 (2)
Тамбовская область - 27
Чувашская Республика - 26
Республика Татарстан - 26
Республика Тыва - 24
Республика Адыгея - 22
Тверская область - 21 (2)
Псковская область - 18
Республика Марий Эл - 17
Севастополь - 16
Смоленская область - 10
Чеченская Республика - 6
Еврейская АО - 5
Ненецкий АО - 2
Чукотский АО - 2