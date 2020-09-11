АГН Москва / Кирилл Зыков За сутки в России выявлено рекордное с конца июля число заражений коронавирусом - 5504

АГН Москва / Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 5504 случаев коронавируса в 85 регионах, 102 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 051 874 заболевших и 18 365 умерших.

Суточный прирост повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099. Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля. Тогда было выявлено 5 509 случаев заражения, передает "Интерфакс".

Из больниц за последние сутки выписано 5734 человека. Число выписанных по выздоровлению при этом превышает количество заболевших за сутки.

В Москве зарегистрированы 698 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли девять человек, выздоровели еще 1 256 пациентов. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 1,02. В России этот показатель также равняется 1,02. Этот показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.

Всего в России зарегистрировано 1 млн 51 тыс. 874 случая коронавирусной инфекции, 18 365 умерших и 868 107 выписанных. Лечение продолжают 165 402 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 698 (9)

Санкт-Петербург - 216 (17)

Московская область - 175 (5)

Нижегородская область - 161 (3)

Ростовская область - 158 (4)

Свердловская область - 133 (3)

Ставропольский край - 133(3)

Воронежская область - 111 (3)

Ульяновская область - 109

Самарская область - 107 (4)

Республика Калмыкия - 103 (3)

Красноярский край - 102 (2)

Саратовская область - 101 (1)

Волгоградская область - 96 (1)

Оренбургская область - 95

Кемеровская область - 95

Пензенская область - 92 (1)

Краснодарский край - 88 (4)

Архангельская область - 83

Республика Дагестан - 82 (2)

Ханты-Мансийский АО - 80 (1)

Хабаровский край - 77

Иркутская область - 73 (1)

Приморский край - 68

Мурманская область - 67 (1)

Республика Крым - 67

Республика Саха (Якутия) - 67

Челябинская область - 66 (2)

Кировская область - 65 (2)

Удмуртская Республика - 64

Алтайский край - 63

Карачаево-Черкесская Республика - 62

Томская область - 61 (1)

Пермский край - 57 (2)

Новосибирская область - 53 (2)

Астраханская область - 53 (1)

Тюменская область - 53

Омская область - 51 (3)

Орловская область - 50 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 50

Ярославская область - 49

Забайкальский край - 48 (1)

Белгородская область - 46

Республика Коми - 44 (1)

Республика Бурятия - 43

Ивановская область - 42

Костромская область - 41 (2)

Вологодская область - 40

Сахалинская область - 39

Брянская область - 38

Курская область - 38

Ленинградская область - 36

Кабардино-Балкарская Республика - 37 (1)

Республика Ингушетия - 37

Республика Хакасия - 34

Липецкая область - 33 (1)

Владимирская область - 33 (1)

Республика Мордовия - 32 (1)

Калужская область - 32

Амурская область - 31

Магаданская область - 31

Рязанская область - 31

Республика Алтай - 31 (2)

Республика Башкортостан - 30

Калининградская область - 30

Камчатский край - 30 (6)

Новгородская область - 29

Курганская область - 29

Республика Северная Осетия - 28

Республика Карелия - 28

Тульская область - 27 (2)

Тамбовская область - 27

Чувашская Республика - 26

Республика Татарстан - 26

Республика Тыва - 24

Республика Адыгея - 22

Тверская область - 21 (2)

Псковская область - 18

Республика Марий Эл - 17

Севастополь - 16

Смоленская область - 10

Чеченская Республика - 6

Еврейская АО - 5

Ненецкий АО - 2

Чукотский АО - 2

