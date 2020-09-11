Следственное управление ФСБ начало проверку высказываний Артемия Лебедева по поводу черкесов и памятника "Родина-мать зовет", сообщил РИА "Новости" адвокат Владимир Слащев.

Юрист рассказал,что с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился его доверитель - председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

"Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября", - сказал адвокат.

По его словам, в ближайшее время их должны вызвать для дачи показаний. Официальным подтверждением этой информации агентство не обладает.

Претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года.

В первом видео дизайнер прокомментировал снос в Сочи памятника "Подвиг русских солдат" по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике "Родина-мать зовет" - дизайнер назвал его "уродским" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь".