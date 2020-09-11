Ушла в отставку глава Мосгорсуда Ольга Егорова, в послужном списке которой "дело Магнитского", "дело ЮКОСа" и другие

АГН Москва С декабря 2019 года Второй кассационный суд дважды выносил частные определения Егоровой из-за допущенных Мосгорсудом нарушений

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая работала там с 1988 года, подала заявление о прекращении своих полномочий.

"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" будет рассмотрено 22 сентября", - говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).

С декабря 2019 года Второй кассационный суд дважды выносил частные определения Егоровой из-за допущенных Мосгорсудом нарушений. Первое определение касалось бесконтрольного продления содержания людей под стражей, во втором кассационный суд указал Егоровой на "искажение самой сути правосудия и смысла судебного решения как акта правосудия".

Председатель Мосгорсуда пожаловалась в Верховный суд, однако ВС усомнился в ее профессиональной квалификации. В марте этого года Верховный суд решил, что Мосгорсуд систематически нарушает требования Уголовно-процессуального кодекса из-за недостаточного уровня организации своей работы. В июле Второй кассационный суд вынес новое частное определение в адрес Егоровой из-за ряда грубых нарушений, допущенных ее подчиненными. Всего в адрес руководства Мосгорсуда было вынесено девять частных определений.

Ольга Егорова с 1999-го по 2000 год исполняла обязанности председателя суда, а затем президент РФ Владимир Путин официально утвердил ее на этом посту. В 2004-м и 2014 годам Егорова переназначалась на должность председателя, причем в 2014-м оказалась единственным претендентом на пост.

В послужной список судьи Егоровой тяжелым профессиональным грузом легли такие резонансные дела как "дело ЮКОСа" и "дело Магнитского". В 2014 году США включили Егорову в санкционный "список Магнитского", как причастную к задержанию и гибели в тюрьме сотрудника британского фонда Hermitage Capital. Именно при судье Егоровой появился термин "Басманное правосудие", символизирующий управляемость московских судов.

В декабре 2018 года Егорова объявила, что в российских судах слишком много оправдательных приговоров, потому, что сторона обвинения плохо ищет доказательства вины, прямо по знаменитой формуле: "Ваша свобода - это не ваша заслуга, а наша недоработка!".

По утверждениям бывших коллег Егоровой, она распространила свою позицию "невиновных в судах не бывает" на весь Мосгорсуд, и теперь в "московской судебной системе" превалирует обвинительный уклон. Как говорил глава ныне ликвидированного движения "За права человека", правозащитник Лев Пономарев, "московские суды самые управляемые в России, особенно если в делах присутствует политическая составляющая".

В апреле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда. Но в течение более трех месяцев Высшая квалификационная коллегия судей, трижды объявлявшая конкурс на пост председателя Мосгорсуда, так и не смогла подобрать кандидата из-за отсутствия желающих занять этот пост. Эксперты подчеркивали, что это является знаком того, что должность главы Мосгорсуда политическая.

21 августа на эту должность, которую Егорова занимала 20 лет, все же одобрили кандидатуру главы Южного окружного военного суда Михаила Птицына.