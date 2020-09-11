ВСЕ ФОТО На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина

Министерство здравоохранения Российской Федерации Министерство здравоохранения подготовило обновленную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов: в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их. Эту информацию приводит в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.

В обращении глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина сообщила чиновникам, что ведомство готово включить в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) препарат эмицизумаб для лечения пациентов с гемофилией, но получить его смогут не более 195 человек из свыше 500 по всей стране. Остальным придется надеяться на терапию за счет регионов, у которых финансовые возможности еще более ограничены.

Максимкина напомнила, что расширение перечня дорогих лекарств не должно приводить к увеличению расходов на их закупки. Если число больных в регионах, которым нужен эмицизумаб, превысит 195 человек, потребуется дополнительное обоснование, предупредила она. Сейчас в программу ВЗН входит 14 препаратов, в прошлом году на закупку лекарств из этого перечня Минздрав направил 45,1 млрд рублей.

В министерстве со ссылкой на результаты исследования сообщили, что эмицизумаб применяется исключительно для профилактики кровотечений у пациентов с ингибиторной формой гемофилии А и высоким титром ингибитора.

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев обратил внимание, что Минздрав впервые ограничивает число пациентов при включении в перечень ВЗН нового препарата. Сейчас в программу по федеральному финансированию дорогих лекарств входит 14 препаратов. Эксперт также рассказал о преимуществах эмицизумаба - он вводится подкожно один раз в две недели, тогда как другие препараты - каждые три дня внутривенно.

Единственный производитель эмицизумаба - швейцарская Roche - заявила, что готова снизить цену на лекарство с 6,6 тыс. до 1,6 тыс. руб. за 1 мг, если его включат в программу ВЗН. Как сообщил представитель Roche Дмитрий Козлов, всего в России зарегистрировано 566 пациентов с тяжелой формой гемофилии А, которым может понадобиться эмицизумаб. Швейцарская компания готова обеспечить всех их этим препаратом, отметил он.

Кроме того, по словам Козлова, предложение Roche позволит Минздраву сэкономить в 2021 году в рамках ВЗН до 4,8 млрд рублей.

9 сентября газета "Ведомости" написала, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит ускорить взаимодействие иностранных фармацевтических компаний с российскими контролирующими органами.

В пресс-службе правительства пояснили, что для регистрации лекарственных препаратов в России производитель должен получить заключение Госинститута лекарственных средств и надлежащих практик. Ранее иностранные компании могли подтвердить устранение обнаруженных недочетов только в ходе следующей проверки. Теперь иностранные производители смогут представлять план корректирующих действий до формирования инспекционного отчета.

"Утвержденные председателем правительства корректировки упростят вывод зарубежных медикаментов на российский рынок. Решение также поможет привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, утвержденными советом ЕЭК", - добавили в правительстве.

Минздрав: доступность бесплатных услуг растет

Министерство здравоохранения подготовило обновленную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Соответствующий проект постановления был опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Парламентская газета".

Документ содержит ряд новых положений по сравнению с программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Ведомство с целью увеличения доступности бесплатных услуг, в частности, увеличило объем паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами; а также увеличило уровень финансовых затрат на один койко-день по паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях.

В программе также увеличен объем медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, в условиях круглосуточного и дневного стационаров.

Кроме того, в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, включены хирургическое лечение доброкачественных новообразований среднего уха, полости носа и придаточных пазух, гортани и глотки; а также поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина.

По сравнению с 2020 годом Минздрав проиндексировал уровень финансовых затрат по всем группам в части оплаты труда на 5,8% и в части приобретения лекарств и прочих расходов на 3,7%. Подушевые нормативы финансирования за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ, предусмотренные программой, проиндексированы: на 2021 год на 3,7 %, на 2022 год на 4,0 %, на 2023 год на 4,0%.