Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал точную дату визита в РФ главы Белоруссии Александра Лукашенко

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал точную дату визита в РФ главы Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает РИА "Новости", визит Лукашенко состоится в понедельник, 14 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что речь идет о рабочем визите, какие-либо документы по итогам встречи подписываться не будут. Он подтвердил, что обмен вступительными протокольными словами будет транслироваться, а журналистов проинформируют об основных итогах этих переговоров. "Мы обязательно постараемся это сделать", - заявил Песков.

3 сентября в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным президент Белоруссии заявил об интенсивных переговорах между правительствами двух стран, и Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Лукашенко добавил, что планирует во время предстоящей встречи с Путиным "расставить точки над i" по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

Между тем действия президента Белоруссии в отношении оппозиции и протестующих поддерживают 39% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Больше половины (55%) из тех, кто считает, что белорусский лидер действует правильно, - россияне в возрасте старше 60 лет. Причиной их убежденности они назвали то, что Лукашенко является хорошим президентом, который заботится о стране и людях, а также действует в рамках закона. Кроме того, они заявили, что в сложившихся условиях необходимо соблюдать стабильность в стране и не допустить госпереворота.

Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Среди них каждый третий (34%) - в возрасте от 18 до 30 лет. Они отметили, что президент жестко поступает с протестующими и не ведет с ними диалог, а также что ему пора покинуть пост президента. Еще 27% россиян, проинформированных о политической ситуации в Белоруссии, затруднились ответить на вопрос о действиях Лукашенко.

При этом 45% опрошенных полагают, что протесты организованы из-за рубежа, 15% - что они организованы самими белорусами. В этих условиях 45% полагают, что России не стоит вмешиваться в ситуацию в стране, а 29% предлагают поддержать Александра Лукашенко. О необходимости поддержки протестующих заявили всего 3% опрошенных.