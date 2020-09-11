В Липецке неизвестный напал на кандидата в депутаты городского совета Александра Наумова

Штаб Навального в Липецке / Youtube.com В пятницу в российских регионах стартовал Единый день голосования. Это первые выборы в трехдневном формате (с 11 по 13 сентября), который был "обкатан" властями на летнем голосовании по поправкам в Конституцию

Избирательная комиссия Липецкой области

В Липецке неизвестный напал на кандидата в депутаты городского совета Александра Наумова, которого поддерживает местный штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Политику нанесли раны холодным оружием.

О нападении на кандидата в депутаты накануне первого дня выборов, которые проходят в РФ с 11 по 13 сентября, сообщил "МБХ медиа" координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов.

"Наумов вызвал полицию и "скорую". Нападение было совершено недалеко от его дома. Напал неизвестный, порезал чем-то. Александр сейчас находится на том же месте и ждет полицию", - сообщил Данилов.

⚡️На независимого кандидата по 14 округу Александра Наумова напали. Сейчас он вызвал полицию, а мы следим за развитием событий. Странные, однако, совпадения накануне первого дня выборов. pic.twitter.com/OFvDUrGYNV— Штаб Навального в Липецке (@teamnavalny_lip) September 10, 2020

Кандидат в депутаты уточнил SotaVision, что нападавший, "одетый во все черное", с медицинской маской на лице, прокричал ему: "Будешь знать, как идти против власти" и убежал. Наумов пытался догнать нападавшего, но безуспешно. По словам политика, это не первое нападение на него: в прошлый раз, о котором Наумов никому не рассказывал, его "обмазали дерьмом".

Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников сообщил, что с сотрясением головного мозга и мелкими порезами Наумова госпитализировали в городскую больницу N4.

Александр Наумов как самовыдвиженец является кандидатом в депутаты по 14-му округу Липецка. Его соперником от "Единой России" в округе является коллега по бизнесу мэра города Липецка Евгении Уваркиной Станислав Полосин, пишет Znak.com.

Наумов ведет предвыборную кампанию, критикуя партию "Единая Россия" и призывая избирателей поддержать проект Алексея Навального и его команды "Умное голосование". Он направлен на то, чтобы объединить протестные голоса и разгромить на выборах "Единую Россию".

В предвыборном ролике Наумов критикует за коррупцию действующего депутата от своего округа, единоросса Александра Шальнева. "Я вижу, что депутату моего округа абсолютно плевать на свой район и его жителей. Шальнев не только демонстративно пренебрегает своими обязанностями, но еще и обворовывает липчан. Сейчас на единоросса завели уголовное дело", - говорит оппозиционный кандидат в депутаты.

Александр Наумов обещает сделать городские дворы удобными и привлекательными, увеличить количество детских площадок, благоустроить сквер памяти чернобыльцев. "Единая Россия" хочет поменять одного жулика на другого. Я же хочу поменять жизнь моих избирателей к лучшему", - заключил кандидат в депутаты.

Напомним, в пятницу в российских регионах стартовал Единый день голосования. Это первые выборы в трехдневном формате (с 11 по 13 сентября), который был "обкатан" властями на летнем голосовании по поправкам в Конституцию.

В 20 регионах предстоит избрать губернаторов. В двух из них (в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах) законодательством предусмотрены непрямые выборы, поэтому здесь руководителей изберут депутаты парламентов из числа представленных президентом России кандидатур. В 18 регионах Это (Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, Еврейская автономная область, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области) губернаторские выборы будут прямыми.

В четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях. В последних двух проводится эксперимент по электронному голосованию через госуслуги.

В 11 регионах выберут областные парламенты, в 22 - городские.

В Москве пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных советов Марьино и Бабушкинского районов, однако 11 сентября стартует только электронное голосование, а участки будут работать только 13 сентября, передает "Интерфакс".

В других регионах голосование 11 и 12 сентября будет проводиться как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования - на придомовых территориях и территориях общего пользования. В эти дни также пройдет надомное голосование. 13 сентября голосование будет проходить только на участках.

С 2006 года Единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября.

Формально 11 и 12 сентября считаются днями досрочного голосования. Поэтому "день тишины" в этот раз, как обычно, суббота. Со следующего года заработает новый закон, принятый в июле. Комиссии в регионах смогут самостоятельно решать, сколько дней у них продлится голосование - один, два или три. Соответственно запрет на агитацию начнет действовать накануне первого дня голосования. Если оно трехдневное - то с четверга, а если двухдневное - с пятницы, пишет "Российская газета".