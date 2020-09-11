ЦИК: партии племянника Путина грозит ликвидация

Партия Романа Путина "Народ против коррупции" не выполнила требования законодательства о выборах и по закону "О политических партиях" подлежит ликвидации, сообщил "Коммерсанту" член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко.

Политической партии грозит ликвидация, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Для того чтобы не допустить этого, партия может выполнить одно из пяти следующих условий: кандидаты от партии должны быть выдвинуты и зарегистрированы на выборах президента, на выборах в Госдуму, на выборах губернаторов как минимум в 10% регионов, на выборах не менее чем в 20% региональных парламентов или на муниципальных выборах более чем в половине субъектов.

В ЦИК заявили, что партия племянника Путина "Народ против коррупции" не выполнила этих условий, и сообщили, что информацию о партии Романа Путина ЦИК уже направил в Минюст по его запросу. Однако Верховный суд по искам Минюста рассмотрит вопрос о ликвидации партии только после подведения итогов дополнительных выборов в Госдуму, добавил член ЦИКа.

Сам Роман Путин заявил, что сейчас идет юридическое оформление решения съезда о назначении его председателем, а юристы партии "находятся в постоянном диалоге с представителями ЦИКа и Министерства юстиции". По его словам, партия "оперативно" вышла на муниципальные выборы.

Напомним, Роман Путин -бизнесмен и экс-сотрудник ФСБ - сын двоюродного брата президента РФ Игоря Путина. Тот входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии). В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк 350 миллиардов рублей.

В 2012 году Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. Но уже в 2013 году тогдашний губернатор области Василий Юрченко уволил его с этого поста. Роман Путин заявил, что его увольнение - месть за разнос, якобы устроенный Юрченко президентом.

В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.

В марте 2020 года Роман Путин сообщал, что собирается создать собственную партию на базе движения "Люди дела" для участия в выборах в Госдуму, пишет "Новая газета". Однако в июне он решил вступить в партию "Народ против коррупции", а уже в июле был избран ее лидером. Председатель политсовета партии Григорий Анисимов тогда говорил, что с приходом родственника Владимира Путина организация "получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности и реализации социальных проектов".

На сайте партии "Народ против коррупции" говорится, что она создана для того, чтобы "законными средствами бороться с последствиями и в первую очередь, с причинами возникновения коррупции" и сделать Россию "сильным, динамично развивающимся государством".

Одним из сопредседателей "Народа против коррупции" является Михаил Филин. Он был среди фигурантов дела об убийстве в 1995 году журналиста и телеведущего Владислава Листьева. Также Филина обвиняли в похищении сотрудников московского уголовного розыска. Известно и то, что "Народ против коррупции" заключил союз с партией, которой руководит Игорь Ашурбейли, называющий себя "королем космического государства" Асгардия.

Изначально партия "Народ против коррупции" создавалась как конкурент Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, говорит политолог Илья Гращенков. "В итоге от первоначальной задумки осталось лишь название. Партия в выборах участвовала, но всегда скандально, либо продавая бренд каким-то региональным элитам, как на выборах в заксобрание Дагестана в 2016 году, либо выдвигая эпатажных персонажей, как на выборах в Госдуму, где были выдвинуты какие-то бывшие сослуживцы Владимира Путина по питерской мэрии времен Анатолия Собчака", - пояснил он.