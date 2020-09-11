Минобороны РФ предложило исключить понятие "боевые отравляющие веществ" из перечня веществ, свободная реализация которых запрещена. Ведомство объяснило, что все боевые яды в России уничтожены, а производить или разрабатывать новые - запрещено.

Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало на федеральном портале нормативно-правовых актов, передает "Интерфакс".

Ведомство предлагает заменить словосочетание "боевые отравляющие вещества" на "токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры".

Минобороны также предложило внести в перечень видов продукции, запрещенной к свободному распространению, запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.

Авторы документа полагают, что отсутствие такого запрета "допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов".

Химоружие в России, по версии властей, уничтожали с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи полигонах.