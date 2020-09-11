Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав МВД РФ намерено участвовать в следственных действиях в ФРГ по "делу Навального", в котором Кремль по-прежнему не видит криминала

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

В управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявили, что следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в связи с инцидентом в компетентные органы ФРГ. Запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия российского эксперта и следователей органов внутренних дел РФ при проведении следственных действий с Навальным, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.

При этом ранее официальные власти неоднократно заявляли, что не намерены возбуждать уголовное дело по факту инцидента с Навальным, так как не видят в нем "криминального следа". "Откуда ему там быть? Мы не видим пока никаких оснований", - заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Не исключено, что таким образом российские власти пытаются получить доступ к данным следствия в ФРГ.

Кроме того, сообщается, что транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционера Алексея Навального перед тем, как он почувствовал себя плохо во время полета в Москву. В числе мест пребывания Навального значатся гостиница Xander Hotel с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, и "Венская кофейня" в аэропорту Томска.

"Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль", - говорится в пресс-релизе. Ранее один из лечивших Навального врачей, главный токсиколог больницы в Омске Александр Сабаев, заявил, что состояние политика могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением. По его словам, об отсутствии токсинов в организме говорит тот факт, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального, зато за несколько дней до госпитализации у него были проблемы с пищеварением, и он сидел на диетах. "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - отметил токсиколог.

Также сообщается, что полицейские опросили пять из шести человек, которые сопровождали Навального во время поездки, среди которых Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский.

"В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Ее местонахождение устанавливается", - отмечается в сообщении. Следователи также устанавливают местонахождения пассажиров, летевших в одном самолете с Навальным, и его лечащего врача.