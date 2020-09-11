NATO / youtube.com Российские военные рассказали об учениях США, чьи бомбардировщики отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

NATO / youtube.com

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по России из Эстонии и Канады на учениях Allied Sky, прошедших 28 августа. Об этом заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, во время учений Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран альянса. В рамках учений экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет по объектам на территории РФ над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. "Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - добавил Суровикин.

Суровикин отметил, что российская сторона получила официальное уведомление о готовящихся учениях еще 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов указано не было. "Также было заявлено, что ВВС США будут отрабатывать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", - добавил он.

Кроме того, 31 августа три американских бомбардировщика В-52Н отрабатывали удары крылатыми ракетами по Калининградской области с воздуха над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии. Они совершили полет в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

"По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны", - сказал Суровикин.

Главком подчеркнул, что бомбардировщики по всему маршруту полета отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО. Чтобы не допустить нарушения российского воздушного пространства, для перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух были подняты два истребителя Су-27. Сами тренировки В-52Н у границ России он назвал враждебными и провокационными.

Ранее Национальный центр управления обороной сообщал о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к границе РФ в Черном море 4 сентября, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа. Суровикин подчеркнул, что кратковременные попытки бомбардировщиков приблизиться к границам РФ были блокированы российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было.

Между тем в сентябре в Белоруссии должны были пройти ежегодные белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии. В Минобороны страны сообщали, что военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Ожидалось, что с учетом сербских военнослужащих в них примут участие полторы тысячи человек, однако 10 сентября Сербия приняла решение на ближайшие полгода приостановить все военные учения с партнерами, включая Белоруссию и Россию. Министр обороны Сербии Александр Вулин объяснил это "ужасным и незаслуженным" давлением со стороны Евросоюза. По его словам, сербское правительство приняло такое "болезненное" решение, чтобы сохранить позицию военного нейтралитета, а также "избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и нашу экономику".