Авиакомпания "Аэрофлот" предложит пассажирам "вынужденные условия", на которых те смогут обменять или сдать билеты, в связи с закрытием авиасообщения с Турцией, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Пассажирам предложат переоформить билеты на новые даты без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление для рейсов из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию. Это распространяется на рейсы, "перевозка по которым уже началась", а обратный билет оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня. Переоформить эти билеты предложат на 13 или 14 апреля.

Также можно будет без получения штрафа вернуть билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня.

13 и 14 апреля авиакомпания выполнит по пять рейсов в день из Москвы в Стамбул и обратно, а также по два - в Анталию и обратно. При необходимости будет увеличено предложение билетов для возвращающихся пассажиров, заменив тип воздушного судна на широкофюзеляжный.