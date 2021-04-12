В фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве один посетитель застрелил другого, сообщил СК. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погиб 40-летний вор в законе Али Гейдаров (Альберт Рыжий).

В СК пока установили, что днем 12 апреля неизвестный в помещении фитнес-клуба несколько раз выстрелил в мужчину, тот погиб на месте. Нападение произошло в спортзале дома, где жил Гейдаров, и тогда, когда он пришел туда с охраной.

Туда уже прибыли следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным СМИ, уроженец города Гянджа в Азербайджане Гейдаров начал преступную деятельность в 1996 году в Архангельской области, где в составе одной из организованных преступных групп занимался разбоями и кражами. Позднее он вошел в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна ("Дед Хасан"), который, по некоторым данным, лично одобрил "коронацию" молодого "наследника".

В 2016 году Гейдарова приговорили в Петербурге к 7 годам за грабеж в отношении продавца автомобиля. На судебном процессе отвалились статьи за мошенничество (оправдан) и подделку документов (вышли сроки давности). Гейдарова задержали в 2014 году, на тот момент 33-летний вор в законе считался самым везучим. Он пережил три покушения. Из колонии в Марий-Эл он вышел в июне прошлого года. Местный суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

До ареста Гейдаров открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной. Выяснение их отношений привело к перестрелке в Турции якобы из-за того, что Гейдаров лишил Гудыну воровского статуса. Через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Гейдарова об УДО, Гудыну задержали по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.