Роман Анин

Важные истории

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин считает обыски в своей квартире и в офисе редакции "наездом" конкретно на него и издание из-за ряда последних расследований, в том числе о руководстве ФСБ и бывшем зяте президента России Владимира Путина Кирилле Шамалове.

"Я не думаю, что это "привет" всем журналистам. <...> Судя по тому, как они целенаправленно там изымали всё - это, прежде всего, связано с моей журналистской деятельностью и деятельностью замечательного проекта, в котором я работаю", - сказал Анин "Эху Москвы".

По его словам, в постановлении об обыске он описан так, будто его рассматривают в качестве подозреваемого, хотя официально он находится в статусе свидетеля по уголовному делу о разглашении сведений частной жизни бывшей жены руководителя "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. При этом, по мнению журналиста, следователи "роют что-то большее", а дело Сечиной использовали, "наверное, как какой-то повод для того, чтобы ко мне зайти".

"Почему я думаю, что здесь что-то большее? Понимаете, по такому, на мой взгляд, плёвому делу не работает столько оперативников ФСБ и следователь Главного следственного управления Следственного комитета, который должен заниматься поимкой самых опасных преступников в стране", - объяснил Анин.

Он рассказал, что из офиса "Важных историй" ничего не изъяли, редакция не собирается останавливать работу и намерена выпустить "много интересных текстов". Журналист добавил, что пока не рассматривает возможность уехать из России.

"Когда ты находишься в другой стране и не живешь в России, да, формально ты можешь в базах смотреть, но ты не чувствуешь нерв, не находишься в этой атмосфере. Во-вторых, я же не только с базами работаю. Мы много путешествуем по стране, разговариваем с людьми, с жертвами, с источниками. <…> Я не люблю журналистов, которые не встают со стула. Поэтому я пока не рассматриваю возможность эмиграции", - пояснил главред.

9 апреля у Романа Анина прошел семичасовой обыск, в ходе которого была изъята вся техника. Силовиков также особо интересовали документы на английском языке, банковские карточки и фото Анина с учебы в США. Следственные действия связаны с уголовным делом о нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК).

Дело было возбуждено еще в 2016 году из-за опубликованного в "Новой газете" расследования "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?" Сечин тогда подал иск о защите чести и достоинства к изданию, суд постановил опубликовать опровержение статьи. Ольга Сечина тоже подала иск к газете, но суд отказался принимать его к рассмотрению.

Следствие по делу возобновили 24 марта 2021 года, а 7 апреля Басманный суд санкционировал обыск у Анина. Сам журналист отметил, что расследование о яхте во многом построено на фотографиях, которые Ольга Сечина публиковала в Instagram, поэтому неясно, о каких нарушениях неприкосновенности частной жизни может идти речь.

После обыска Романа Анина увезли на ночной допрос и отпустили только во втором часу ночи. Журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя. 12 апреля его вызвали на повторный допрос.