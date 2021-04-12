Администрация покровской колонии во Владимирской области, в которой отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный, перевела его из медсанчасти обратно в отряд. Это сделано несмотря на то, что Навальный уже почти две недели держит голодовку, а состояние его здоровья продолжает ухудшаться. Кроме того, оппозиционеру регулярно поступают угрозы о том, что его будут кормить принудительно. Такое кормление фактически приравнивается к пытке.

"Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление. При этом Алексея перевели обратно из медчасти в отряд. Врача к нему так и не пускают", - говорится в микроблоге политика в Twitter.

В настоящий момент Алексей Навальный весит 77 килограммов. Он потерял восемь килограммов с начала голодовки и 15 кг - с момента приезда в колонию. Давление у Навального - 94/76, а средний пульс 106 ударов в минуту.

Напомним, в федеральном законе "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" сказано, что заключенный, "отказывающийся от приема пищи, содержится по возможности отдельно от других подозреваемых и обвиняемых и находится под наблюдением медицинского работника" (ст. 42).

В той же статье указано, что если у ФСИН "нет возможности выполнить требования" заключенного, а его жизни угрожает опасность вследствие голодовки, его можно принудительно кормить. Однако это происходит на основании письменного заключения врача и в присутствии медицинского работника.

Сама процедура принудительного кормления не регламентирована законом, отмечал "Дождь". Но сложившаяся еще с советских времен практика свидетельствует о том, что она является одним из видов пытки. "Меня валили на кровать, привязывали руки и ноги, - описывал процедуру насильственного кормления советский диссидент и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров. - На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси из бульона с протертым мясом. Иногда рот открывали принудительно - рычагом, вставленным между деснами".

Подобным образом тюремщики собирались осуществлять принудительное кормление украинского режиссера Олега Сенцова, говорил его адвокат Дмитрий Динзе. Эта угроза и вынудила Сенцова прекратить голодовку.

"Ему дали время подумать, - говорил адвокат. - Если он не уйдет с голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление - его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить. И сказали, что из него овощ сделают. Овощ - это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту".

Между тем Всемирная медицинская ассоциация в 1992 году выпустила декларацию, в которой говорилось, что принудительное кормление человека, прямо и осознанно отказавшегося от пищи, неоправданно за некоторыми исключениями: например, если пациент уже не может принимать решения и при этом не оставил никаких инструкций на этот случай.

А Европейский суд по правам человека не считает само по себе принудительное кормление ради спасения жизни чем-то недопустимым. Но в ЕСПЧ подчеркивают, что эта процедура должна проводиться максимально гуманно - так, чтобы кормление не становилось пыткой и не унижало достоинство человека, писала "Медуза".

В конце марта стало известно, что состояние Алексея Навального в колонии ухудшилось. У него сильные боли в спине, пропадает чувствительность ноги и рук. Соратники политика связывают это с последствиями отравления химоружием семейства "Новичок". Руководство колонии отказывает Навальному в допуске квалифицированного врача, а также не позволяет передать заключенному необходимые лекарства, в связи с чем оппозиционер объявил голодовку с 31 марта.

После этого политик стал находить в своих карманах подброшенные конфеты, а колония внезапно сняла "тотальный запрет" на курицу, существовавший там до прибытия Навального, и объявила закупку цыплят-бройлеров. По словам оппозиционера, другие заключенные жарят на тюремной кухне курицу в попытке соблазнить его "изысканной" для пенитенциарного учреждения едой и вынудить прекратить протестную голодовку.