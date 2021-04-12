В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, который обяжет соцсети, новостные агрегаторы и онлайн-кинотеатры устанавливать на своих ресурсах счетчики для измерения аудитории, чтобы потом делиться этими данными с властями. Идея данного проекта закона принадлежит чиновникам администрации президента, его курирует заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, пишет Forbes.

По словам источника издания, законопроект планируется внести в Госдуму на следующей неделе. Кто из депутатов станет автором проекта закона и внесет его на рассмотрение, пока неизвестно, однако среди возможных кандидатов числится депутат от "Единой России" Антон Горелкин. На вопросы журналистов единоросс не ответил, но написал в своем телеграм-канале пост, в котором предлагает внедрить специальные счетчики для подсчета аудитории онлайн-кинотеатров.

"Стандартного счетчика для аудио-визуальных сервисов (АВС) в России не существует. С точки зрения государства, это плохо, так как значительную часть контента отечественных онлайн-кинотеатров составляет контент, полностью или частично субсидированный государством. Не зная точно, когда и сколько человек получили этот контент, невозможно оценить эффективность государственных субсидий. Продолжая тему АВС в своей законодательной работе, я считаю важным предложить создать и внедрить такой счетчик. По аналогии с ЕАИС в кинопрокате", - написал Антон Горелкин.

7 апреля законопроект обсуждали на совещании с представителями Минцифры, крупнейших телеком-операторов (МТС, "Вымпелкома" и "МегаФона"), а также гендиректором Mediascope Русланом Тагиевым. На этом мероприятии Бэлла Черкесова показала представителям бизнеса презентацию законопроекта об исследовании аудитории в сети Интернет, но сам текст законопроекта показан не был, пишет Forbes.

Презентация свидетельствует о том, что власти РФ хотят узнать, что именно россияне смотрят в интернете, а также изучить саму аудиторию Рунета в преддверии выборов в Госудуму. Субъектами регулирования станут владельцы новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и "иных информационных ресурсов в сети Интернет, распространяющих массовую информацию и внесенных в специальный перечень, формируемый Роскомнадзором". Владельцы официальных сайтов органов власти тоже должны будут предоставлять данные о своей аудитории. Объектами исследования станут аудитория телеканалов, телепрограмм и телепередач в интернете, аудитория интернет-ресурсов, которые распространяют массовую информацию, а также аудитория сайтов органов государственной власти.

Представитель "Мегафона" рассказал Forbes, что поддерживает необходимость точного и объективного измерения аудитории интернет-телевидения. Вместе с тем в компании надеются, что количество собираемых данных будет минимизировано, чтобы обеспечить защиту данных пользователей.

В "Яндексе" тоже уклонились от открытой критики инициативы властей, отметив лишь, что в целях безопасности пользователей передаваемые данные должны быть обезличены.

О намерении государства создать единую систему учета интернет-пользователей впервые стало известно осенью 2019 года. Тогда аналогичный законопроект разрабатывался при участии Роскомнадзора и Медиакоммуникационного союза, писали "Ведомости" и "Коммерсант". Но документ так и не был внесен в Госдуму, пишет Znak.com.