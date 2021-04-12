Около 12:30 возник пожар на четвертом этаже здания на Октябрьской набережной, 50. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах шестиэтажного здания

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу К ликвидации пожара привлекли 350 человек и 70 единиц техники. Его тушат по максимальному номеру сложности. Задействован вертолет МЧС Ка-32 МЧС

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В понедельник около 12:30 возник пожар на четвертом этаже здания на Октябрьской набережной, 50. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах шестиэтажного здания.

К ликвидации пожара привлекли 350 человек и 70 единиц техники. Его тушат по максимальному номеру сложности. Задействован вертолет МЧС Ка-32 МЧС. Работу спасателей осложняют сильный ветер и ветхость постройки, передает "Интерфакс".

В МЧС РФ сообщили журналистам, что один пожарный погиб во время эвакуации людей из здания. Ранее погибший числился пропавшим без вести. Два человека пострадали и были госпитализированы. Информированный источник уточнил агентству, что пострадали двое пожарных.

Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров. По данным МЧС, здание охвачено огнем, горят четыре этажа по всей площади, на заводе обрушилась кровля и межкомнатные перекрытия. Из здания эвакуировали 40 человек.

Тушение осложняет сильный ветер. Лаборатория Главного управления МЧС проводит замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе (ПДК).

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку по факту пожара в здании "Невской мануфактуры". Планируется дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу находится бизнес-центр "Невская Мануфактура" (ОАО "Невская мануфактура", ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в дальнейшем комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана). Комплекс зданий построен в XIX веке. В 2001 году он был включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.