Вопрос об ограничении турпоездок в Турцию должно решать правительство

Фотобанк Moscow-Live / Антон Крылов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать возможность введения ограничений на поездки россиян в Турцию, заявив, что подобные решения принимаются в оперштабе с учетом развития эпидемиологической ситуации. Его слова приводит РИА "Новости".

"Ничего не могу сказать, могу только переадресовать в правительство. С учетом развития ситуации там принимаются решения в нашем штабе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях на поездки в Турцию для туристов.

9 апреля в пресс-службе Кремля сообщили, что президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу. Так, Эрдоган заявил, что обеспечение безопасности иностранных туристов станет одним из приоритетов для турецких властей. Президенты договорились поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 - 55 791 и 52 676.

Тогда же стало известно, что в российском федеральном оперштабе обсуждают возможность ограничить авиасообщение с Турцией, откуда было завезено больше всего новых штаммов коронавируса. Сообщалось, что обсуждается введение ограничений на чартерные и регулярные рейсы в Турцию сроком на месяц, при этом ограничение на полеты не затронет грузо-пассажирские, так называемые "вывозные рейсы".

6 апреля в Российском союзе туриндустрии отметили, что спрос на Турцию продолжает расти, несмотря на рост заболеваемости. В РСТ отмечали, что карантинные меры в этой стране не распространяются на отели и что Турция осталась фактически единственным доступным направлением выездного туризма.

Однако 8 апреля глава Роспотребндзора Анна Попова отметила, что каждый сотый россиянин, съездив за границу, возвращается домой с коронавирусом. 9 апреля премьер-министр Михаил Мишустин потребовал принять дополнительные меры, чтобы не допустить ввоз в страну новых штаммов коронавируса и начала третьей волны пандемии.