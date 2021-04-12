Управление МВД России по Пензенской области требует через суд взыскать с организаторов митинга 23 января в поддержку Алексея Навального 883 634 рубля за дополнительные выплаты работавшим на акции полицейским и потраченный бензин

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Управление МВД России по Пензенской области требует через суд взыскать с организаторов митинга 23 января в поддержку Алексея Навального 883 634 рубля за дополнительные выплаты работавшим на акции полицейским и потраченный бензин, сообщает "Апология протеста".

Согласно исковому заявлению, в несогласованном мероприятии, которое организовали глава пензенского штаба Навального Антон Струнин и житель Пензы Юрий Цепаев, приняли участие около 750 человек, что полицейские называют "большим количеством".

Вывод о том, что именно эти люди были организаторами акции, полицейские сделали на основании судебных решений об аресте обоих за анонс митинга в соцсетях. Струнин получил пять суток ареста, Цепаев - сутки.

В иске говорится, что управлению МВД пришлось привлечь "значительные силы и средства для обеспечения общественной безопасности, в том числе дополнительный личный состав в их нерабочее время", а также использовать дополнительную спецтехнику и автотранспортные средства.

В сумму, которую силовики требуют взыскать с активистов, вошли компенсации полицейским за работу в выходной день (838 402 рубля 7 копеек) и затраты на горюче-смазочные материалы для автомобилей. Согласно справке, в день митинга за Навального региональное УМВД потратило 45 232 рубля 89 копеек на 698 литров бензина марки АИ-92, 242 литра АИ-95 и 76 литров дизельного топлива.

Защита Струнина и Цепаева отмечает, что акция 23 января не стала для полиции неожиданностью: МВД обязано охранять общественный порядок независимо от того, было мероприятие согласовано с властями или нет. "Поэтому говорить о наличии вреда, причиненного мирной акцией, необоснованно", - говорится в сообщении "Апологии протеста".

Кроме того, Конституционный суд России в июне 2019 года постановил, что основную ответственность за правопорядок и безопасность мирных собраний должны принимать на себя органы исполнительной власти субъектов РФ или местного самоуправления или их уполномоченные представители и представители органов внутренних дел. Попытки возложения подобных обязанностей на организатора публичного мероприятия должны быть исключены.