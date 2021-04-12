Настоятель Успенского храма в Апатитах Константин Кузнецов уволен и запрещен в служении после обвинений в убийстве собаки

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Настоятель Успенского храма в Апатитах Константин Кузнецов уволен и запрещен в служении после обвинений в убийстве собаки. Об этом "Новой газете" сообщили в пресс-службе Мурманской митрополии.

Указ подписан митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном по результатам служебной проверки. Кузнецов запрещен в служении в РПЦ с формулировкой "в связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской православной церкви".

8 апреля на территории горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" на глазах детей застрелили собаку одного из работников. Очевидцы утверждают, что в собаку по кличке Фрося стрелял местный священник.

"Фросе был год. Мой напарник, Саня, нашел ее в подъезде щенком и взял домой, - рассказал Иван Воронцов, оператор канатной дороги горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр". - С ней и на работу ходил - чего ей дома сидеть? Ходила в наморднике, ни разу никого не укусила. Ее любили все, дети особенно".

Свидетелями расправы стали 20-25 детей дошкольного возраста.

Полиция проводит проверку.

По словам Воронцова, священник Константин Кузнецов часто приезжал на горнолыжный курорт и катался вместе со своими детьми. Но семья Кузнецовых была единственной, кого Фрося не принимала - лаяла на сына священника.

Невзлюбил Кузнецов и вторую собаку, более крупную, по кличке Гром. Ее все время держали на привязи. Иван Воронцов видел, как Кузнецов-старший однажды замахнулся на пса. Оператор сделал священнику замечание.

Работник горнолыжного комплекса подчеркивает, что никаких инцидентов с собаками до сих пор там не было: ни нападений, ни укусов, ни жалоб от родителей маленьких горнолыжников. Наоборот, всех забавляли безобидные животные.

"У Фроси фишка была: она хватала зубами бугель подъемника и на нем поднималась. Все хлопали в ладоши, фотографировали ее", - говорит Иван Воронцов. Он не может понять, как человек, который утром произносит проповеди, вечером мог расстрелять живое существо.

"А как же заповедь "Не убий"? - недоумевает Иван Воронцов.