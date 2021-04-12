Главный редактор "Важных историй" Роман Анин остался в статусе свидетеля после повторного допроса по делу о "нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения"

Важные истории / youtube.com

Главный редактор "Важных историй" Роман Анин остался в статусе свидетеля после повторного допроса по делу о "нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения". По словам журналиста, следователи интересовались у него редакционным процессом "Новой газеты", где в 2016 году вышел текст о яхте "Принцесса Ольга", которую Анин связывал с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и его бывшей женой Ольгой.

В частности, у Анина спрашивали, "кто одобряет тексты, кто не одобряет тексты", и откуда журналист брал использованные в статье фотографии Сечиной. "Естественно, я говорил, что взял их из аккаунта Сечиной в инстаграме, она их там опубликовала самостоятельно и, наверное, понимала, что эти фотографии, доступ к ним получат много-много людей", - рассказал Анин после допроса. Также он отметил в разговоре со следователями, что публикация материала представляет общественный интерес.

"Новая газета" пишет, что всего у силовиков было три ордера на обыск по делу: один прошел в квартире Анина, второй - в редакции "Важных историй". Третий адрес неизвестен. Также пока неясно, есть ли в деле подозреваемый и другие фигуранты. По словам журналиста, на новый допрос его не вызывали, но следователь "дал понять, что мы еще встретимся".

Адвокат Анна Ставицкая добавила, что следствие напирает на то, что инстаграм-аккаунт Ольги Сечиной, фото из которого легли в основу расследования, является закрытым. "И это слово "закрыт", видимо, означает [для следователя], что ты получаешь оттуда какую-то информацию без согласия этого человека", - отметила Ставицкая. Защита считает, что сам сервис Instagram не является закрытым, и наличие у пользователя закрытого аккаунта не означает, что они не могут появиться в открытом доступе.

9 апреля у Романа Анина прошел семичасовой обыск, в ходе которого была изъята вся техника. Силовиков также особо интересовали документы на английском языке, банковские карточки и фото Анина с учебы в США. В результате у журналиста изъяли всю технику. Обыск также прошел в редакции "Важных историй", в офисе ничего не изъяли.

Дело о нарушении неприкосновенности частной жизни было возбуждено еще в 2016 году. 24 марта 2021 года следствие по делу возобновили. После обыска Анина увезли на ночной допрос. Он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции о праве не свидетельствовать против себя.

По мнению Анина, следственные действия связаны прежде всего с его журналистской деятельностью. В то же время он считает, что силовики "роют что-то большее", судя по их количеству и статусу.