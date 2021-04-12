Александр Суринов

Александр Суринов / ВКонтакте

Заместителя координатора штаба Алексея Навального в Мурманске Александра Суринова задержали в мурманском аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков, сообщила в своем Twitter координатор регионального штаба Виолетта Грудина.

Суринов доставлен в дежурную часть и ждет адвоката. Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко рассказала "МБХ медиа", что Суринов возвращался из Санкт-Петербурга. Его задержали на выходе из аэропорта. Сам активист не выходит на связь.

Суринов возглавляет предвыборную кампанию Виолетты Грудиной, которая решила выдвигаться в депутаты мурманского горсовета. 9 апреля в доме, где она живет, по почтовым ящикам раскидали листовки, в которых Грудину обвинили в "бандитизме и совращении детей", указав при этом ее личный адрес. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Кроме того, неизвестные испортили дверь мурманского штаба Навального монтажной пеной, полностью залив замок, и нарисовали на двери свастику. В связи с этим Грудина написала заявления в полицию по факту клеветы, порчи имущества и публичного демонстрирования нацистской символики.

Неделей ранее в штабе Навального перед встречей со сторонниками отключили электричество. А 23 февраля Грудина рассказала о нападении. Неизвестный мужчина оскорблял ее и угрожал, а затем ударил девушку, это попало на камеры видеонаблюдения.

Уголовное дело по факту угрозы убийством возбуждать не стали. "Прям так и написали, что я была недостаточно жертвой", - отметила Грудина.