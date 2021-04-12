В Тюменской области в течение недели закроют первый в России обсерватор для больных коронавирусом, созданный в санатории "Градостроитель" в 40 км от Тюмени, сообщили в Telegram оперштаба региона

Оперативный штаб. Тюмень / t.me

В Тюменской области в течение недели закроют первый в России обсерватор для больных коронавирусом, созданный в санатории "Градостроитель" в 40 км от Тюмени, сообщили в Telegram оперштаба региона.

Обсерватор открылся 5 февраля 2020 года, когда из китайского города Ухань в Тюмень прибыли 144 гражданина России, Казахстана, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. После многочисленных проверок их разместили в санатории "Градостроитель". Вокруг него выстроили два периметра ограждения и охрану Росгвардии.

Моногоспиталь принимал пациентов с коронавирусом чуть более года, и на 11 апреля оттуда были выписаны все. "В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю", - сообщили в оперштабе.

"Градостроитель" является центром реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Туда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

В Тюменской области продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1 тыс. коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.

С начала пандемии коронавируса в Тюменской области заразились 34 230 человек. Более 32,3 тыс. пациентов выздоровели, еще 427 тюменцев скончались. В России за последние сутки выявили 8,3 тыс. случаев заражения, всего за время пандемии - 4,65 млн.