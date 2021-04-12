Помимо регулярных рейсов и полетов чартеров в Турцию, Россия также приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня 2021 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РБК.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании постоянно отслеживается. "Если ситуация стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства", - сказала Голикова.

С Танзанией авиасообщение открыли одним из первых - после почти полной отмены авиарейсов из России в марте прошлого года.

Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с двумя этими странами. Предлагается временно отменить взносы туроператоров в резервный фонд, снизить и отсрочить взносы в другие фонды и субсидировать туроператорам вывозные рейсы из Турции и Танзании.

В ведомстве указали, что это касается как тех, кто уехал на отдых в рамках тура, так и тех, кто отправился самостоятельно. Организованные туристы смогут вернуться досрочно по согласованию с оператором. "В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки - поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров", - отметили в Ростуризме.

Самостоятельным туристам рекомендовали отслеживать на сайтах авиакомпаний информацию о возможных изменениях в расписании полетов.

Тем, кто купил путевки и планировал вылететь до 1 июня, ведомство рекомендовало перенести поездку на более поздние даты или поменять направления. Туристов, которые собрались в путешествие после 1 июня, Ростуризм обещает информировать о текущей ситуации.