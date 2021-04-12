В Алтайском крае следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти 12-летней девочки в городе Рубцовске

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Алтайском крае следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти 12-летней девочки в городе Рубцовске. Как сообщается на сайте регионального управления СК, тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире. Возбуждено уголовное дело по неназванной статье.

На прошлой недели о смерти девочки сообщил паблик "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте". Ученица пятого класса лицея "Эрудит" скончалась 8 апреля. В сообщении говорится, что ей стало плохо после разговора с завучем, которая "известна своими жестокими методами воспитания, грубым отношением".

Одна из участниц паблика рассказала, что завуч вызвала к себе школьницу вместе с мамой и отругала девочку за ролик в TikTok. "Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается. По неподтвержденной информации, девочка отравилась таблетками", - говорится в сообщении.

По словам родителей девочки, школа пытается скрыть трагедию. "Тайга.инфо" сообщала, что в Рубцовск приедут уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и работники министерства образования.