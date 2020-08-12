В организации онлайн-букмекера 1XBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, следует из опубликованной 10 августа информации в разделе "Внимание, розыск!" на сайте управления СК РФ по Брянской области. Семиохин, Казорин и Каршков являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Она предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Подозреваемый Сергей Каршков ранее работал в милиции в звании майора.

В 2014-2019 годах эти три жителя Брянска, по версии следствия, создали ПО "для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1XBet" и осуществляли техническую поддержку сайта. Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной.

Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, сообщали в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны "зеркала" букмекера, передает РБК.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд рублей. Все трое имеют не только российское, но и кипрское гражданство. Сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.

В конце июля Следственный комитет объявлял, что его областное управление завершило расследование в отношении жительницы Брянска, которая фактически выступала кассиром этого онлайн-букмекера. Тогда же сообщалось о трех неназванных поименно организаторах 1XBet, на недвижимость которых в России общей стоимостью 1,5 млрд рублей наложен арест.

Сергей Каршков в 2010 году возглавлял отдел "К" УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т. п. На тот момент он был майором милиции.

В 2015 году бывший борец с киберпреступностью Каршков зарегистрировал некоммерческую организацию "Союз организаторов тотализаторов", в которую вошло пять компаний, зарабатывающих на ставках. Тогда же он учредил в Брянской области общественную организацию "Союз букмекеров". В 2018 году обе НКО были ликвидированы по решению суда, так как, согласно судебным материалам, не публиковали отчетность в интернете. Иск против них подало управление Минюста по Брянской области.

В 2018 году Каршков учредил в Лондоне компанию Insystem Solutions Ltd. Ее директор - россиянин Александр Кремнев. Компания не подала отчет за 2019 год, из-за чего британский регулятор уже выпустил в ее адрес предупреждение о том, что она может быть исключена из реестра.

По словам самого Каршкова, после увольнения из МВД он начал сотрудничать с различными правообладателями, а параллельно основал компанию по ИТ-разработке. "Опыт создания аналитических систем на основе big data, прогнозных и поведенческих моделей заинтересовал букмекеров", - добавил он.

Адвокат Каршкова Александр Железников настаивает, что его клиент не занимает никакой должности в 1XBet, а является партнером компании по маркетингу. "Следствие огульно обвинило этих людей в том, что они нанесли ущерб государству в размере 63 млрд руб., имея в виду, что эти деньги были незаконными ставками, но никого из тех, кто делал эти ставки, не опросили", - отметил защитник. По его словам, всех троих объявили в розыск незаконно, поскольку СК и прокуратура имеют документы, подтверждающие, что они находятся на Кипре.

По соглашению о сотрудничестве с Кипром от 1984 года, после соответствующего запроса со стороны российских правоохранительных органов, их должны были допросить компетентные органы Кипра по поручению местной прокуратуры. Однако на Кипр документы о розыске поданы не были, что может говорить о несостоятельности материалов следствия", - подчеркнул Железников.

Роман Семиохин окончил Брянский государственный технический университет, занимался разработкой компьютерных программ. Он выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний, занимающихся недвижимостью, сельским хозяйством, гостиничным бизнесом. Местные СМИ называли Семиохина "брянским миллиардером" и одним из самых влиятельных людей в области.

Семиохин получил гражданство Кипра за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail. Этой весной бизнесмен пожертвовал 1 млн евро больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску Семиохин тогда тоже выделил 40 млн рублей на борьбу с пандемией.

Не имеющий лицензии ФНС онлайн-букмекер 1XBet хорошо известен многочисленным посетителям сайтов с пиратским контентом - реклама букмекера зачастую предваряла просмотр нелегального видео. К примеру, по итогам первого квартала 2019 года 1XBet входил в первую тройку крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете.

За последние пять лет букмекер ежемесячно инвестировал, по оценке Group-IB, 300-500 тыс. рублей в съемку и перевод пиратского контента для 17 российских студий озвучивания. С 2015 года компания проспонсировала озвучку около 900 таких фильмов и сериалов.

В 2019 году 1XBet активно занялся своим продвижением на глобальном уровне. Компания, чьи бенефициары не раскрывались, заключила глобальные спонсорские контракты с играющими в Английской премьер-лиге клубами "Ливерпуль" и "Челси". Но через несколько месяцев они отказались от сотрудничества с 1XBet. Местный регулятор Gambling Commission предупредил клубы о том, что у букмекера нет лицензии на работу в Великобритании и поэтому размещение логотипа 1XBet на форме футболистов будет нарушением закона.

После того как лицензию 1XBet аннулировали власти Кении, от сотрудничества с букмекером отказался и клуб "Тоттенхэм", который разрешил использовать образ своего капитана в рекламе 1XBet в Африке.

Сейчас 1XBet остается официальным партнером ФК "Барселона". Подписанный летом 2019 года спонсорский контракт действует по июль 2024-го.

1XBet с успехом рекламировался и в России. Для этого использовался его легальный клон - имеющий лицензию ФНС букмекер "1ХСтавка", чей бизнес оформлен на ООО "Букмекер Паб", зарегистрированное в Брянске. Именно "1ХСтавка" выступает, к примеру, официальным партнером футбольного клуба "Локомотив", что позволяет клубу использовать логотип 1XBet.

Федеральная антимонопольная служба безуспешно пыталась привлечь к ответственности "Локомотив", когда его игроки еще в 2017 году вышли на поле в форме с логотипами 1XBet. На легальную "1ХСтавку" зарегистрирован товарный знак 1X, а Веt - просто переведенное на английский язык слово "ставка", доказали в судах трех инстанций юристы футбольного клуба.

В настоящий момент доступ к сайтам 1XBet блокируется не только в России, но и на Украине.