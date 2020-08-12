Защитник актера Михаила Ефремова сообщил, что медики подтвердили предварительный диагноз артиста - инсульт. Во вторник он был госпитализирован прямо из здания суда, где рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП, виновником которого был актер

АГН Москва Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы

Московский городской суд / ВКонтакте

Защитник актера Михаила Ефремова сообщил, что медики подтвердили предварительный диагноз артиста - инсульт. Во вторник он был госпитализирован прямо из здания суда, где рассматривается уголовное дело о смертельном ДТП, виновником которого был актер.

"Я получил официальное подтверждение от медиков. Диагноз инсульт, у Михаила Олеговича состояние средней тяжести", - сообщил адвокат Эльман Пашаев "Интерфаксу" в среду. Защитник отметил, что медицинских документов, подтверждающих это, он еще не видел.

"Сейчас мой подзащитный находится в Боткинской больнице", - добавил адвокат. Пашаев также уточнил, что никакой иной информацией пока не обладает.

Ранее в среду сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы отложил судебное заседание на 18 августа в связи с госпитализацией Ефремова в Боткинскую больницу. Ефремову стало плохо 11 августа днем в здании Пресненского суда Москвы. Актеру вызвали скорую помощь. Медики заподозрили у Ефремова инсульт. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Днем ранее Пашаев заявил, что у Ефремова ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у актера появились проблемы с сердцем.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Спустя несколько дней актер записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, и заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть. Михаил Ефремов подчеркнул, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Он также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего жителя Рязанской области Сергея Захарова не приняла извинения, посчитав их запоздалыми.

Ефремова будут судить по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ему грозит до 12 лет лишения свободы. На первом заседании по делу Ефремов отказался признать вину, заявив, что ничего не помнит.

В ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.