ВСЕ ФОТО Калининград, памятные мероприятия в филиале Военного учебно-научного центра «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 12 августа 2020 года

Минобороны РФ Калининград, памятные мероприятия в филиале Военного учебно-научного центра «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», 12 августа 2020 года

Минобороны РФ Североморск, могила командира стартовой группы БЧ-2 АПРК «Курск» капитан-лейтенанта Бориса Гелетина

Администрация муниципального образования ЗАТО г.Североморск

Ровно 20 лет назад во время учений в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 "Курск". Все 118 человек, находившихся на борту, погибли. 12 августа 2000 года подлодка выполнила условный ракетный удар по кораблям предполагаемого противника, после чего на связь больше не вышла. "Курск" был обнаружен через двое суток на глубине 108 метров в 80 милях от главной базы Северного флота - Североморска. Было предпринято несколько попыток эвакуации членов экипажа "Курска", но все они провалились. Ночью 19 августа президент РФ Владимир Путин решил все-таки вернуться в Москву из отпуска в Сочи и заявил, что почти не осталось надежд на спасение кого-либо из находящихся на борту. За 16 дней водолазы смогли обнаружить и поднять на поверхность 12 тел подводников. После подъема атомохода из его корпуса извлекли тела еще 103 человек. Двое матросов - Дмитрий Котков и Иван Hефедков, а также главный специалист "Дагдизеля" Мамед Гаджиев остались навсегда в море.

Согласно выводам правительственной комиссии, причиной гибели экипажа "Курска" стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. По официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды в торпедном аппарате N4, повлекшего взрыв остальных торпед, находившихся в первом отсеке АПРК. По мнению следствия, первый взрыв произошел в результате утечки водородной смеси из образовавшихся микротрещин на корпусе торпеды, которые возникли вследствие "нештатных процессов". Вытекшая смесь, взорвавшись, разрушила торпедный аппарат N4 и находившийся рядом аппарат N2. Второй взрыв ужасающей мощностью в 5000 тонн в тротиловом эквиваленте произошел две минуты спустя и полностью разрушил носовую часть "Курска".

Моряки погибли не все сразу. Некоторые из них скончались через несколько секунд после взрыва, но смерть по меньшей мере 23 человек, остававшихся в 9-м отсеке АПЛ, наступила через много часов. Катастрофа произошла на мелководье, в четко обозначенном районе Баренцева моря с большим количеством российских кораблей, поэтому подводники все время подавали сигналы SOS и были уверены, что их скоро услышат и придут на помощь. Но их не спасли. Президента Путина и сейчас продолжают критиковать за отказ прервать отпуск сразу после аварии, а также за его произнесенную с улыбкой фразу "Она утонула" в ответ на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга: "Что случилось с подводной лодкой?"

- Спустя 20 лет причина гибели 118 моряков "Курска" остается тайной



Сегодня в Санкт-Петербурге, где на Серафимовском кладбище захоронены 32 погибших моряка, прошел траурный митинг и возложение венков к мемориалу погибшего экипажа подводной лодки.

В Николо-Богоявленском морском соборе Петербурга, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа подлодки, прошла служба с поминовением погибших подводников.

Церемонии памяти проходят в Мурманске и в гарнизоне Видяево, где дислоцировался "Курск" и откуда отправился в последний поход.

Памятные мероприятия состоялись в городах базирования российского Военно-морского флота - Балтийске, Владивостоке, Североморске, а также в Воронеже и Курске, где похоронены моряки "Курска".

Спустя 20 лет причина гибели 118 моряков "Курска" остается тайной

Командование российского флота официально объявило подлодку аварийной и подняло боевую тревогу лишь спустя 12 часов после двойного взрыва.

А общественность узнала об этом только через два дня. Руководство России четыре дня отказывалось принять предложения о помощи со стороны других стран. Вначале сообщалось, что с экипажем поддерживается радиосвязь, потом официально подтверждали, что связь с экипажем осуществляется через "перестук".

Главком ВМФ Владимир Куроедов отказался от иностранной помощи и сообщил лживую версию о столкновении "Курска" с иностранной подводной лодкой. Вечером 14 августа вице-премьер Илья Клебанов, руководивший расследованием причин происшествия, заявил, что России не нужна помощь других стран.

Но по факту российский военный флот оказался не в состоянии спасти погибающих моряков. Норвежцам, которых слишком поздно позвали на помощь и которые прибыли 20 августа, спустя сутки удалось открыть люк в 9-й отсек. Он был уже затоплен.

Как считает адвокат Борис Кузнецов, который представлял интересы семей погибших и позднее написал книгу о катастрофе, "с гибели "Курска" началась ложь. После гибели "Курска" государство стало вмешиваться в судебную и в правоохранительную системы, государство стало подминать под себя средства массовой информации, и весь процесс свертывания демократии в России начался именно с гибели "Курска".

Из материалов официального следствия: "Вследствие незнания адмиралом В.А. Поповым (командующий Северным флотом, принимавший участие в учениях на борту тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", который находился недалеко от места катастрофы) и его подчиненными конкретной обстановки, невыполнения требований руководящих документов ВМФ в случае отсутствия всплытия подводной лодки в установленное время в надводное положение, а также из-за принятия ошибочных решений в процессе ожидания всплытия подводного крейсера он был объявлен аварийным с опозданием на 9 часов".

23 августа президент Путин выступил с обращением к стране. Он сказал, что с лодкой была потеряна связь в 23:30 12 августа, а спасательные работы начались через четыре часа после трагедии. Но это была ложь, отмечает "Новая газета". Связь с "Курском" была потеряна в 11 часов 28 минут 12 августа, а спасательные работы начались спустя 29 с половиной часов, первая попытка стыковки с комингс-площадкой люка 9-го отсека была предпринята только через 43 с половиной часа после взрывов.

Путин утверждал, что у флота были все необходимые спасательные средства, и они были полностью исправны. Это тоже неправда. У Северного флота было только одно устаревшее спасательное судно "Михаил Рудницкий" и три спасательных аппарата, все они неоднократно ломались в ходе спасательной операции. Ни один из аппаратов не смог осуществить стыковку с люком 9-го отсека.

Путин утверждал, что иностранная помощь была принята моряками, как только ее предложили. Это неправда. Руководство ВМФ было против принятия иностранной помощи и, настаивая на своем, потеряло драгоценное время. Решение о привлечении иностранных спасателей принял президент России, и только тогда, когда ему самому стало понятно, что ситуация критическая, а спасательная операция - абсолютно провальная.

Путин сказал, что промедление в этом вопросе не было фатальным, так как норвежские водолазы сумели открыть люк 9-го отека только на 6-й день с момента принятия Россией иностранной помощи. Это было лукавство. Норвежские водолазы сумели открыть люк менее чем за сутки со второй попытки и всего за 16 минут с момента погружения (для сравнения: нашему АС-34 "Приз" нужно было более двух часов с момента погружения до непосредственно подсадки на комингс-площадку 9-го отсека).

Родственников погибших подводников долго не хотели признавать потерпевшими и признали только тогда, когда они обратились лично к Путину. Но дело "Курска" было сразу засекречено и родственники так и не смогли ознакомится с ним. Рассекретить его удалось адвокату потерпевших Борису Кузнецову только через Верховный суд РФ. В 2002 году он обжаловал Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако все российские судебные инстанции отказали родственникам погибших подводников, и тогда адвокат Кузнецов обратился в Страсбургский суд от имени отца погибшего капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова.

В 2010 году ЕСПЧ коммуницировал жалобу "Колесников против России" и попытался связаться с адвокатом заявителя. Безуспешно - на адвоката Кузнецова было заведено надуманное уголовное дело о разглашении гостайны, в связи с чем он вынужден был уехать из России и просить политического убежища в США. Тогда ЕСПЧ вышел на самого заявителя - Романа Дмитриевича Колесникова, капитана 1 ранга в отставке (Дмитрий Колесников продолжил семейную династию).

Однако Роман Дмитриевич отказался от своей жалобы по делу "Курска", объяснив это так: "С этим враньем, с коррупцией, с воровством у нас никто не борется, хотя президент и премьер-министр делают очень красивые заявления. А я вот сейчас пойду и буду с этим бороться? Чтобы на меня пальцем показали, мол, нашелся Дон Кихот? Конечно, все понимают, что это было вранье, что не спасали, что на флоте все давно было продано и разбазарено... И это все расписано в уголовном деле. И при этом принимается решение: дело закрыть. Причина - безысходность нашей системы. С другой стороны, Путин мог бы сделать так, чтобы состоялся суд и был бы объективный разбор. Тот факт, что ему врали, когда докладывали, что там всех спасают, и он все это дело выслушивал, и верил, и в Сочи оставался... Ему так докладывали. Но к развалу флота отношения не имел! И он мог бы в начале своей президентской карьеры разобраться в деле "Курска". Но он принял другое решение. У него, видимо, были совсем другие планы относительно будущего России и своего личного будущего".

Материалы расследования гибели АПЛ "Курска" продолжают оставаться засекреченными. В соответствии с российским законодательством, через 30 лет после ЧП может быть организована комиссия, которая определит возможность снятия грифа секретности с данных о гибели подводной лодки. Но эти сведения могут рассекретить и раньше - не в 2030, а в 2025 году, если кто-то из родственников погибших подаст заявление.