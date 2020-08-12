Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. "Затронута и текущая ситуация в Беларуси", сказано в сообщении.

Макрон выразил надежду на решение спорных вопросов в Белоруссии путем диалога. В стране уже три ночи подряд проходят акции протеста и столкновения с сотрудниками силовых структур.

"Президент Республики выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Белоруссии и насилием, с которым столкнулись граждане во время выборов. Он подчеркнул необходимость найти в Белоруссии путь к диалогу", - говорится в коммюнике Елисейского дворца. Его цитирует "Интерфакс".

Отметим, что обращение Макрона к Путину о необходимости создания условий для диалога с белорусской оппозицией выглядит странно, учитывая то, что российский президент - один из немногих мировых лидеров, поспешивших поддержать Лукашенко. Путин поздравил его с победой на выборах. То же самое сделали лидер КНР Си Цзиньпин, президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Армении Никола Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Сирии Башар Асад, президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщало информагентство "БелТА". Многих из них тоже обвиняют в авторитарном или даже диктаторском правлении.

В разговоре Макрона и Путина также были затронуты различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. "В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня", - говорится в сообщении Кремля.

Там также указано, что президент России "вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса". "Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - добавили в пресс-службе Кремля.

Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию.

Путин и Макрон в разговоре затронули также ситуацию в Ливане. Макрон призвал Москву присоединиться к механизму оказания помощи пострадавшему от взрывов Бейруту.

Французский президент отметил необходимость того, чтобы постоянные члены СБ ООН работали вместе для нормализации ситуации в интересах стабильности Ливана и всего региона.

В ходе разговора Владимир Путин "передал искренние соболезнования в связи с гибелью французских граждан на юго-западе Нигера".

9 августа восемь человек погибли в Нигере на территории заповедника: шесть иностранцев (два мужчины и четыре женщины), их местный гид и водитель автомобиля. Около 11:30 по местному времени машина, на которой они отправились на экскурсию, была перехвачена неизвестными мотоциклистами. Это случилось примерно в часе езды от столицы страны Ниамей и невдалеке от границы с Буркина-Фасо.

Заповедник, в котором произошло нападение, известен последними сохранившимися на континенте западноафриканскими жирафами. Это популярное место отдыха жителей нигерийской столицы, в том числе экспатов: дипломатов, учителей, предпринимателей, работников гуманитарных организаций. За последние 20 лет там не происходило подобных убийств, сообщал "Коммерсант".

Автомобиль, на котором передвигались погибшие, принадлежала НКО Acted, а убитые были ее сотрудниками. Эта основанная в Париже гуманитарная организация работает в 37 странах мира от Афганистана до Украины. В Нигере она уже десять лет помогает жителям "Зоны трех границ" (Нигера, Буркина-Фасо и Мали), которые страдают от действий террористов, принадлежащих к группировке "Исламское государство в Большой Сахаре" (ISGS).

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "трусливую атаку на группу гуманитарных работников" и пообещал, что "все средства будут использованы для выяснения обстоятельств этого нападения".