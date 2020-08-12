Замдиректора местного Центра занятости Ирина Семенихина заявила, что горожане не хотят работать, потому что пособие по безработице слишком велико

Время Новостей / YouTube Чиновница доложила мэру города, что на начало августа в Нефтекамске зарегистрировано 4262 безработных

Время Новостей / YouTube

11 августа в мэрии Нефтекамска состоялось оперативное совещание, после которого социальные сети буквально закипели от людского негодования. Замдиректора местного Центра занятости Ирина Семенихина заявила, что горожане не хотят работать, потому что пособие по безработице слишком велико. Оперативное совещание в мэрии транслировалось в прямом эфире в социальных сетях и попало в том числе в соцсеть "Вконтакте".

Чиновница доложила мэру города, что на начало августа в Нефтекамске зарегистрировано 4262 безработных. "Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства", - заявила Семенихина. Она уточнила, что горожане не торопятся устраиваться на работу, "потому что там работать надо, а у них пособие большое".

По ее словам, минимальный размер пособия по безработице в городе составляет 5175 рублей. Если в семье есть ребенок, то пособие увеличивается на три тысячи. "А три ребенка - это уже почти 15 тысяч, то есть выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги", - заявила чиновница.

Ее заявление вызвало вполне ожидаемую реакцию: пользователи соцсети предложили уволить чиновницу и заставить ее жить на пособие. "Тысяча рублей на длительно неработавшего было, откуда пять?", "Это не пособия большие, а зарплаты маленькие. Минимальный размер заработной платы надо в пять раз увеличить". "Преступная власть объявила конкурс среди конторских крыс - "Самая наглая сволочь при геноциде населения", - комментируют пользователи.

Позднее в Центре занятости Нефтекамска заявили, что слова чиновницы были вырваны из контекста. Как отмечает Ura.ru, речь шла о том, что пособие по безработице у некоторых граждан превышает МРОТ, а сама чиновница не хотела никого оскорбить.

Из уст чиновников самых разных российских регионов все чаще вырываются пренебрежительные и оскорбительные высказывания в адрес граждан, в том числе нуждающихся в материальной поддержке со стороны государства. В Новгородской области в начале 2019 года спикер думы Елена Писарева, комментируя принятый закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первого ребенка до 30 лет, заявила, что "после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить". Позднее она заявила, что фраза была вырвана из контекста.

Несколько дней спустя копилку неоднозначных высказываний пополнила куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова, которая осудила "завышенные" требования молодых специалистов, не желающих получать маленькую зарплату на старте карьеры. "Завышенные требования - это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "мерседес". Адекватность должна быть во всем", - сказала Четошникова. После того как цитата разошлась по СМИ, чиновница объяснила, что высказывание было продиктовано ее собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

В конце декабря 2018 года министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова, отвечая на жалобы на низкое пособие по уходу за детьми, предложила искать иные способы заработка, например, разводить сады и огороды.

В октябре того же года монологом о возможности прожить на "макарошках" прославилась теперь уже бывшая министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

В начале ноября 2018 года фурор произвела директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая на встрече с волонтерами молодежных объединений, что государство ничего не должно молодежи, так как не просило родителей рожать. В отличие от Соколовой, Глацких отделалась "серьезным разговором", однако впоследствии подала заявление об уходе с поста.

Также отличилась сенатор от Брянской области, член генерального совета "Единой России" Екатерина Лахова. Рассуждая о низком прожиточном минимуме, она вспомнила войну, во время которой люди "пережили ужасы и голод", "выживали как могли", но остались весьма "разумными" и со "светлой головой". "Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" - предположила Лахова.

А губернатор Карелии Артур Парфенчиков в ответе матери на жалобу о нехватке яслей и детсадов в поселке Суоёки констатировал, что к нему бесполезно обращаться за помощью, а о ребенке должны думать его отец и деды. Однако после того, как скандал вокруг заявления губернатора набрал обороты, деньги на детсад сразу же нашлись.

На некорректные высказывания чиновников обратил внимание в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, призвав "никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях". Однако ни окрик из Кремля, ни стремительное ухудшение социально-экономической ситуации, ведущее к обнищанию населения, не убавили высокомерия чиновников.