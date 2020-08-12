Псковский городской суд отклонил иск эксперта Ольги Якоцуц, потребовавшей 500 тысяч рублей от журналистки Светланы Прокопьевой за пост в Facebook

Псковский городской суд Светлана Прокопьева

Николай Кузьмин / YouTube

Псковский городской суд отклонил иск эксперта Ольги Якоцуц, потребовавшей 500 тысяч рублей от журналистки Светланы Прокопьевой за пост в Facebook, сообщает "Псковская губерния".

Якоцуц, работающая директором центра психологического сопровождения "Консорциум", была одним из хакасских экспертов, привлеченных следствием по делу Прокопьевой об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК). Прокопьева написала в соцсети, что следствие попыталось найти "очередное ООО "Рога и копыта" [ для проведения экспертизы]". "В битву экспертов на стороне сил зла (так считаем по умолчанию, а там видно будет) вступают: Ольга Леонидовна Якоцуц", - указывала журналистка.

Якоцуц усмотрела в этих фразах "нарушение деловой этики и обычаев делового оборота" и "неправильное, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни". Она потребовала компенсации и опровержения, пишет "Медиазона".

Эксперт не участвовала в заседании суда и не пришла в Абаканский суд, с которым была налажена видео-конференц-связь. Прокопьева рассказала, что не знала Якоцуц и просто высказала предположение "по поводу странных решений о назначении экспертизы".

В июле Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за рассуждения о несовершеннолетнем студенте Михаиле Жлобицком, который подорвался в здании управления ФСБ по Архангельской области.

Сама Прокопьева после вынесения обвинительного приговора заявила, что "никогда не оправдывала и не будет оправдывать терроризм". "В моем тексте не было оправдания терроризма. Странно, что меня в этом заподозрили", - сказала журналистка.

"Оправдание терроризма" было найдено в колонке, которую Прокопьева написала в ноябре 2018 года. В ней она рассуждала о возможных причинах теракта у здания ФСБ в Архангельске, случившегося неделей ранее. Тогда 17-летний местный житель Михаил Жлобицкий попытался пронести в помещение ФСБ взрывное устройство, которое сработало и убило его. В результате теракта три сотрудника ФСБ получили ранения. Светлана предположила, что на поступок молодого человека могла повлиять репрессивная политика правоохранительных органов.

"Все правоохранительные органы действуют схожим образом и, даже если и грызутся между собой, то по отношению к гражданам на редкость единодушны. Наказать. Доказать вину и засудить - вот их единственная задача. Не важна фактическая сторона дела. Не важна мотивация и виновность, то есть умысел. Хватит и малейшей формальной зацепки, чтобы человека затащило в жернова судопроизводства. И если уголовное обвинение доходит до суда - то суд примет обвинительный приговор. По-другому не бывает", - писала в статье Прокопьева.

Защита заявляла, что в двух психолого-лингвистических экспертизах, проведенных по делу, есть противоречия и что наличие признаков оправдания терроризма в публикации журналистки не доказано. В июне в суде выяснилось, что у повторной экспертизы, которая проводилась в Хакасском государственном университете, есть признаки подделки.

В вузе официально сообщили, что не проводили никакой экспертизы по делу Прокопьевой, в бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета. В экспертизе также неверно указан учредитель университета, индекс, название вуза и название филологического института. А эксперт-лингвист Юлия Бойкова не состоит в штате, поэтому не имеет права осуществлять экспертизу от имени университета. Однако суд отказался исключить эту экспертизу из материалов дела как недопустимое доказательство.