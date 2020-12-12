Фото: Мария Алехина / Facebook.com В Удмуртии разбили автомобиль, на котором приехали участница Pussy Riot Мария Алёхина, депутат Басманного района Москвы Люся Штейн и активистка "Другой России" Ольга Шалина

Фото: Мария Алехина / Facebook.com

В Удмуртии разбили автомобиль, на котором приехали участница Pussy Riot Мария Алёхина, депутат Басманного района Москвы Люся Штейн и активистка "Другой России" Ольга Шалина, сообщила Telegram-каналу "Автозак Live" Алехина. Девушки приехали в поселок Балезино к своей подруге.

Штейн рассказала в Facebook, что за три часа до их приезда к подруге пришла полиция, после чего она перестала выходить на связь. "После звонка в отдел поселка под названием Игра перезвонил какой-то опер и задавал странные вопросы - что вы здесь делаете, на чем приехали, где находитесь. В итоге через ее друзей выяснили, что ей дали 8 суток", - пишет Штейн.

Активистки несколько часов пробыли в квартире подруги с ее сыном, а когда вышли на улицу, обнаружили, что их машина разбита: "лобовое стекло в ноль, вмятина на бензобаке и подрезанные тормоза". По мнению Алехиной, "прицельно кто-то знал, что наша машина стоит там, и пришел туда", пишет "Новая газета". Приехавшие на вызов полицейские, со слов девушек, сказали, что это первый подобный случай за три года.